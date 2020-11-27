Sayısal Loto'da görülmemiş olasılık gerçekleşti!
Milli Piyango İdaresi’nin Çılgın Sayısal Loto oyununda görülmemiş bir olasılık gerçekleşti. 90 sayıdan oluşan lotonun 18 ve 23 Kasım tarihli çekilişlerde 6 sayıdan 4’ü aynı geldi. 8-22-55 ve 71 sayıları iki çekilişte de çıktı.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çılgın Sayısal Loto oyununda gerçekleşen olasılıkla ilgili “Bu durum 5 trilyon 437 milyar 710 milyonda bir ihtimal. Bu rakamların denk gelme ihtimali neredeyse imkansız. Milli Piyango talih kuşunun tüylerini yoluyordu. Özelleşince talih kuşu rahmetli oldu” dedi.
“BÜYÜK İKRAMİYEYİ TUTTURAN YOK”
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Yavuzyılmaz, şunları söyledi:
"Milli Piyango şans oyunu çekilişlerini Sisal Şans'a 1 Ağustos 2020'de devretti. Eskiden 1-49 sayılarından 6'sını bilen büyük ikramiye kazanıyordu. Şimdi 1-90'dan 6'sını bilen kazanabiliyor. Ancak 50 çekilişin hiçbirinde kazanan olmadı. Çünkü bu 622 milyonda bir ihtimal. Yeni sistem kimse kazanamasın diye kurgulanmış."
GEÇMİŞTE DE 5 SAYI AYNI GELMİŞTİ
Sayısal Loto geçen haziran ayında da benzer bir şaibe iddiasıyla gündeme gelmişti.
6 Haziran ve 27 Haziran'da yapılan çekilişlerde kazanan 5 numara da aynı olmuştu. Haziranda da 49 sayıdan 6 top çekiliyordu ve 21 gün arayla yapılan iki çekilişte 5 sayının aynı olmasının 3.5 trilyonda bir ihtimal olduğu hesaplanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- AYM'den Soylu'yu kızdıracak bir karar daha
- Bahçeli için yaş sınırı isteyen Babacan’a MHP’den yanıt
- Sağlar’ın koruması o fotoğrafın çıktığı gün kaldırılmış
- TTB: 28 bin de gerçeği yansıtmıyor
- MHP'lilere Erdoğan, AKP'lilere de Bahçeli soruldu
- Bankaların kredi faizleri değişti: İşte rakamlar
- Katar'a satılan hisselere sert tepkiler
- İkinci el araç alım satımında hareketlilik başladı
- Mahfi Eğilmez'den dolar yorumu
- 'Erdoğan ile Bahçeli ters düştü'
Video Haberler
- A Spor canlı yayınında skandal hareket!
- Yaşlı adam gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı
- İmamoğlu'nu hayretlere düşüren yakarış!
- İmamoğlu'ndan TCDD Müdürü Acar'a şoke eden yanıt!
- Bülent Arınç'a ilişkin sözleri programa damga vurdu!
- 25 Kasım'da 'morluk ve yara izi makyajı'yla haber sundu
- Koronavirüslü otobüs şoförü ortalığı birbirine kattı
- İstanbul'da korku dolu anlar!
- Fiyatı 200 liradan 80 liraya düştü
- AKP'li başkandan lüks araçlı yardım şovu!
En Çok Okunan Haberler
- AYM'den Soylu'yu kızdıracak bir karar daha
- Bahçeli için yaş sınırı isteyen Babacan’a MHP’den yanıt
- Sağlar’ın koruması o fotoğrafın çıktığı gün kaldırılmış
- TTB: 28 bin de gerçeği yansıtmıyor
- MHP'lilere Erdoğan, AKP'lilere de Bahçeli soruldu
- Bankaların kredi faizleri değişti: İşte rakamlar
- Katar'a satılan hisselere sert tepkiler
- İkinci el araç alım satımında hareketlilik başladı
- Mahfi Eğilmez'den dolar yorumu
- 'Erdoğan ile Bahçeli ters düştü'