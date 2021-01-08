Sayıştay raporu ortaya çıkardı: Vergi cennetine Ziraat Bankası'ndan milyar dolarlık kredi

08 Ocak 2021 Cuma, 23:42

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “İktidar yerli ve milli olsaydı, çiftçinin bankası olan Ziraat Bankası’nı, vergi cennetlerinde kurulmuş tek bir firmaya 1 milyar 600 milyon dolarlık kredi kullandırmasına izin verir miydi? Bunu biz söylemiyoruz. Sayıştay’ın denetim raporları söylüyor” dedi. Öztrak’ın açıklamasından sonra açıklama yapan Ziraat Bankası “Çukurova grubuna Turkcell için 2014 yılında verilen kredinin Ekim 2020’de tahsil edildiğini” açıkladı.

‘CÜZİ BİR MİKTAR GERİ ÖDENDİ’

“Kredi, firmanın başka bir firmaya olan mevcut borçlarının işlem masrafları ile birlikte yeniden finansmanı amacıyla verilmiş olup, 3 yıl ödemesiz toplam 10 yıl vadeli olarak kullandırılmıştır” denilen raporda, buna karşın borcun sadece 17.5 milyon dolarlık cüzi bir miktarının ödendiği belirtildi. Raporda, “Mart 2020 tarihi itibarıyla kredinin gecikmiş son üç yıllık anapara taksiti ve faizleri tutarı toplamı 726 milyon 572 bin 712 dolar seviyesine çıkmıştır. 15.05.2020 itibari ile kredi anapara ve faiz ödemelerine ilişkin 654 gün vadesi geçmiş ödenmesi gereken tutarların bulunduğu banka bilgi işlem kayıtlarından görülmüştür” denildi.

ÖZTRAK: 12 MİLYAR TL

CHP Sözcüsü Öztrak dün düzenlediği basın toplantısında Sayıştay raporuna değinerek iktidarı eleştirdi. Öztrak, yerlilik ve millilik edebiyatı yapanların, yerlilik ve millilikten haberdar olmadığını belirterek “Kredi bugünkü kurla yaklaşık 12 milyar Türk Lirası ediyor” dedi.

CHP milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da krediyi veren Ziraat Bankası’nın genel müdürünün aynı zamanda krediyi alan şirketin yönetim kurulu üyesi olduğunu belirtti.

BANKA: TAHSİL EDİLDİ

Dün akşam saatlerinde yazılı bir açıklama yapan Ziraat Bankası, kredinin Çukurova Grubu’na, Turkcell İletişim AŞ’deki dolaylı hissedarlığı münasebeti ile Türk ortaklığının devam edebilmesi amacıyla verildiğini ve Ekim 2020 tarihinde tahsil edildiğini belirtti. l