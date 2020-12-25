Sayıştay raporunda ortaya çıktı: Eski bakanlara koruma araç tahsis edilmiş

25 Aralık 2020 Cuma, 19:42

Sayıştay’ın 2019 raporuna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bazı eski bakanlara koruma araç tahsis etti. Sayıştay’ın mevzuata aykırı olduğunu tespit ettiği uygulamayı İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a sordu.

İYİ Parti’li Öztürk’un soru önergesini yanıtlayan Bakan Kurum, toplamda 4 eski bakana koruma araç tahsis edildiğini açıkladı. Bakan Kurum cevabında, uygulamanın mevzuata uygun olduğunu, konu ile ilgili Sayıştay’a açıklamada bulunduklarını, uygulamanın Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Hizmetleri Yönetmeliği’ne dayanarak yapıldığını anlattı.

Araçların toplu hizmet alım ihalesi kapsamında kiralandığını, sürecin şeffaf işletildiğini belirten Kurum, yanıtı şöyle:

“Geçmişte görev yapmış sayın Bakanlarımıza yapılan koruma araç tahsisleri için ayrı bir satın alma işlemi yapılmamakta, Bakanlığımız ihtiyaçları için tespit edilen hizmet araçları kapsamında toplu araç kiralama ihalesi ile temin edilmektedir. (…) Araçlara ilişkin bakım, onarım giderleri sözleşme hükümlerine göre yüklenici firma tarafından karşılanmakta olup, Bakanlığımızca bakım onarım gideri ödemesi yapılması söz konusu değildir.”