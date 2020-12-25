Sayıştay raporunda ortaya çıktı: Eski bakanlara koruma araç tahsis edilmiş
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 4 eski bakana koruma araç tahsis etti. Sayıştay uygulamanın usulsüz olduğunu tespit ederken, Bakan Murat Kurum, uygulamanın mevzuata uygun olduğunu savundu.
Sayıştay’ın 2019 raporuna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bazı eski bakanlara koruma araç tahsis etti. Sayıştay’ın mevzuata aykırı olduğunu tespit ettiği uygulamayı İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a sordu.
İYİ Parti’li Öztürk’un soru önergesini yanıtlayan Bakan Kurum, toplamda 4 eski bakana koruma araç tahsis edildiğini açıkladı. Bakan Kurum cevabında, uygulamanın mevzuata uygun olduğunu, konu ile ilgili Sayıştay’a açıklamada bulunduklarını, uygulamanın Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Hizmetleri Yönetmeliği’ne dayanarak yapıldığını anlattı.
Araçların toplu hizmet alım ihalesi kapsamında kiralandığını, sürecin şeffaf işletildiğini belirten Kurum, yanıtı şöyle:
“Geçmişte görev yapmış sayın Bakanlarımıza yapılan koruma araç tahsisleri için ayrı bir satın alma işlemi yapılmamakta, Bakanlığımız ihtiyaçları için tespit edilen hizmet araçları kapsamında toplu araç kiralama ihalesi ile temin edilmektedir. (…) Araçlara ilişkin bakım, onarım giderleri sözleşme hükümlerine göre yüklenici firma tarafından karşılanmakta olup, Bakanlığımızca bakım onarım gideri ödemesi yapılması söz konusu değildir.”
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'daki ambulans konvoyunun nedeni belli oldu
- AKP'li Çamlı'dan çirkin sözler
- Hepimizi süpürebilir
- MHP Genel Merkezi'nde ittifakı sarsacak görüntüler
- Batasuna ve Demirtaş davası farklı konular
- Evime dönüyorum yanıtı sosyal medyada yankı uyandırdı
- Engin Nurşani yaşamını yitirdi
- Bağlar bağlar bal gibi bağlar!
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' açıklaması
- Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yeni açıklama
Video Haberler
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi
- Metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu
- Donan gölde mahsur kalan geyik böyle kurtarıldı
- Yılbaşında nerede olacaksınız? sorusuna yanıt verdi
- Güldür Güldür’den göndermeli “dekan atama” skeci
- Esnaf, destek beklerken zamla karşılaştı
- İsmet İnönü, 47'nci ölüm yılında mezarı başında anıldı
- İstanbul’un göbeğinde dubalı, sopalı ve bıçaklı kavga
- Süt ürünleri alırken dikkat! Hileler ortaya çıktı
- Kısıtlamada neden çıktınız? sorusuna küfürlü yanıt
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'daki ambulans konvoyunun nedeni belli oldu
- AKP'li Çamlı'dan çirkin sözler
- Hepimizi süpürebilir
- MHP Genel Merkezi'nde ittifakı sarsacak görüntüler
- Batasuna ve Demirtaş davası farklı konular
- Evime dönüyorum yanıtı sosyal medyada yankı uyandırdı
- Engin Nurşani yaşamını yitirdi
- Bağlar bağlar bal gibi bağlar!
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' açıklaması
- Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yeni açıklama