Sayıştay'ın Ziraat Bankası raporunda yer alan tespitleri sonra CHP'li Sümer'e "sır" yanıtı verildi, Sümer'e tepki gösterdi
Sayıştay raporunda, Ziraat Bankası'nın verdiği ve geri alamadığı krediler yer aldı. Adana'da bir şirketin aldığı ve geri ödemediği 321 Milyon TL'lik borç Meclis gündemine taşındı. "Sır" diyerek şirket hakkında bilgi verilmezken, Cumhuriyet'e konuşan CHP'li Sümer, "Meclis'ten 'sır' diyerek bilgi saklamak, milletin denetimini engellemektir. Kamu bankaları kimsenin çiftliği değil" ifadelerini kullandı.
Sayıştay'ın Ziraat Bankası hakkındaki raporları konuşulmaya devam ediliyor.
Sayıştay'ın 2019 yılına ait raporunda, bankanın verdiği ve geri alamadığı kredilerle ilgili tespitler yer aldı.
Raporda, Adana'da ismi açıklanmayan bir şirkete kredi verildiği ancak geri alınamadığı kaydedildi. Şirketin bankaya olan borcunun 321 milyon 875 bin TL olduğu belirtildi.
MİLLETVEKİLİNİN ÖNERGESİNE “SIR” YANITI
CHP Adana Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, Sayıştay raporundaki tespiti verdiği soru önergesiyle, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a sordu.
Sümer, Ziraat Bankası'ndan kredi alan ancak ödemeyen firmanın kim olduğunun yanıtlanmasını istedi.
CHP'li Sümer, aynı soruyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne de (CİMER) sordu.
Soru önergesine yanıt veren Lütfi Elvan "Müşteri gizliliği" nedeniyle şirketin açıklanamayacağını kaydederken, CİMER'den de benzer yanıt geldi.
“KAMU BANKALARI KİMSENİN ÇİFTLİĞİ DEĞİL”
Cumhuriyet'e konuşan CHP Milletvekili Orhan Sümer, kamu bankası olan Ziraat Bankası'nın, kamunun parasını geri alamamasına tepki gösterdi. Sümer, "Çiftçiyi desteklemesi beklenen Ziraat Bankası, şirketlere aktardığı paralarla birilerinin ceplerini dolduruyor. Çiftçi borç içindeyken, evini geçindiremiyorken, Ziraat Bankası yüz milyonlarca liralık kredi verip geri alamaması kabul edilemez" dedi.
Sümer, şirketin kimliğinin saklanmasına da tepki göstererek "Adana'daki 321 milyon TL kayıp kredinin kime ait olduğunu söylenemez, çünkü sır. Sayıştay raporlarının gönderildiği Meclis'ten 'sır' diyerek bilgi saklamak, milletin denetimini engellemektir. Kamu bankaları kimsenin çiftliği değil" ifadelerini kullandı.
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