SBK Holding ve 6 şirketine operasyon
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen SBK holding ve alt şirket yöneticisi 19 kişiden 10'u gözaltına alındı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde 132 milyon dolar kara para aklandığını belirledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlediği operasyonda, şüphelilerden 10'unu yakaladı.
SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari bir kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
Bu arada, soruşturma kapsamında daha önce mahkemece bireysel ve şirket hesaplarına ilişkin tedbir kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.
KORKMAZ HAKKINDAKİ İDDİALAR
Suçlarını itiraf eden ve mahkum olan Kingston kardeşlerin ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye'ye gönderildiği, bu parayla 2014 ile 2018 yılları arasında Sezgin Baran Korkmaz'ın kontrolünde ilaç, inşaat ve teknoloji başta olmak üzere birçok farklı yatırımlar yapıldığı ve şirketler alındığı iddia edilmişti.
Kingston kardeşlerin, Türkiye'ye gönderdiği paranın işlem belgeleri de dahil olmak üzere, Korkmaz ve Türkiye irtibatlarıyla ilgili iletişim bilgilerini Amerikalı savcılarla paylaştığı ve sonrasında, ABD'de Utah Federal Savcılığının mahkemeye başvurarak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep ettiği belirtilmişti.
Ayrıca, Sezgin Baran Korkmaz ile Kingston kardeşleri tanıştıran ve iş birliği yapan Lev Dermen'in de Korkmaz'ın Türkiye'deki finansörü olduğu öne sürülüyor.
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