Schalke 04'ten Türkiye ve Yunanistan'a başsağlığı mesajı
Schalke 04 Kulübünden Ege Denizi'ndeki depremin ardından Türkiye ve Yunanistan'a başsağlığı mesajı geldi.
Almanya'nın Schalke 04 Kulübü, Ege Denizi'nde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Türkiye ve Yunanistan'a başsağlığı diledi.
Alman kulübünün Twitter hesabından yapılan Türkçe paylaşımda, "Ege'de oluşan depremden dolayı Türk ve Yunan halklarına üzüntü ve dualarımızı iletiyor, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve sabırlar, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz." denildi.
Schalke 04 Kulübü, benzer mesajı Yunanca da yayımladı.
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