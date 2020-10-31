Son dakika... James Bond karakteriyle tanınan Sean Connery hayatını kaybetti
James Bond karakterini canlandıran efsane oyuncu Sean Connery 90 yaşında yaşamını yitirdi.
James Bond karakterini canlandıran efsane oyuncu Sean Connery yaşamını yitirdi. Edinburgh doğumlu İskoç oyuncu ve yapımcı Sean Connery, 90 yaşındaydı.
Haber, aktörün ailesi tarafından bildirildi.
Connery, 1950 yılında girdiği "Bay Kainat" yarışmasında üçüncü olmuştur. Daha sonra Ian Fleming'in yazdığı "Dr. No" (1962), "Goldfinger" (1964), "Rusya'dan Sevgilerle" (1963), "Thunderball" (1965), "İnsan İki Kere Yaşar" (1967) ve "Ölümsüz Elmaslar" (1971) filmlerindeki Ajan 007 James Bond karakteriyle adını tüm dünyaya duyurmuştur. Ayrıca "The Untouchables" filmiyle "En İyi Yardımcı Aktör Oscarı" nı almıştır.Ayrıca yönetmen Mustafa Akkad'ın çekmeyi planladığı Selahaddin Eyyubi filminden başrol oynamayı kabul etmiş, ancak Akkad'ın El-Kaide'nin terör saldırılarında ölmesi sonucu film gerçekleşmemiştir.
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