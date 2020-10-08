Sebastian Coe'dan "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" protestosuna destek
Dünya Atletizm Birliği Başkanı: "Bir sporcu, olimpiyatlar sırasında protesto amacıyla podyumda diz çökerse, bunu destekleyeceğim"
Dünya Atletizm Birliği Başkanı Sebastian Coe, Tokyo'da gelecek yıl düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda "Black Lives Matter" (Siyahilerin Hayatı Değerlidir) protestosuna destek vermek isteyen sporcuların yanında olduğunu açıkladı.
Sebastian Coe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenerek 23 Temmuz- 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Yaz Olimpiyat Oyunları için devam eden hazırlıkları görmek amacıyla Tokyo'ya gitti.
Bu kentte basın toplantısı düzenleyen Coe, Tokyo Olimpiyat Komitesi'nin, oyunların bütçesinden 240 milyon avro kesintiye gitme kararı almasını değerlendirerek, "Olimpiyatlara bazı eklemeler yapılabilir ve bazı zorluklar yaşanabilir. Ama şundan eminim ki, en kötü koşullarda bile bizi harika bir organizasyon bekliyor." ifadelerini kullandı.
Başkan Coe, olimpiyatlar sırasında "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" protestosuna destek vermek isteyen sporcuların yanında olacağını belirterek, "Bu konuda çok netim. Bir sporcu, olimpiyatlar sırasında protesto amacıyla podyumda diz çökerse, bunu destekleyeceğim." dedi.
Sporcuların da dünya görüşlerini yansıtma hakkı olduğunu söyleyen Coe, "Olimpiyatlara dünyanın her yerinden sporcular katılacak ve yaşadıkları hayat koşullarını protesto etmek isteyebilirler. Benim için, bunda kesinlikle bir sakınca yok." değerlendirmesinde bulundu.
Yürürlükteki kurallara göre, olimpiyatlarda politik, dinsel veya ırksal içerikli her türlü protestonun yasak olduğunu hatırlatan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise sporcu temsilcileriyle "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" konusunu görüşmeye açık olduğunu duyurdu.
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