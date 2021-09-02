Sebze ve meyve fiyatları son 6 yılın zirvesinde
Antalya Ticaret Borsası'nın verilerine göre önceki yılın aynı dönemine göre domatesin fiyatı yüzde 75,93, sebzenin fiyatı 66,45, meyvelerin fiyatı ise yüzde 61,63 arttı. Sebze ve meyvedeki fiyat artışı son 6 yılın en yüksek fiyat artışı olarak gerçekleşti
Antalya Ticaret Borsası (ATB), Ağustos ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı.
Buna göre, meyve, sebze ve domateste satış miktarı azalırken fiyatlar arttı.
Önceki yılın aynı dönemine göre domatesin fiyatı yüzde 75,93, sebzenin fiyatı 66,45, meyvelerin fiyatı ise yüzde 61,63 arttı.
FİYATLAR 6 YILIN ZİRVESİNDE
Domates fiyat endeksi ise geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 75.93'lük artış gösterirken, bu artış 2018 yılından sonraki en yüksek Ağustos ayı artışı oldu.
Ağustos ayı yıllık gerçekleşmelerde sebze miktar endeksindeki yüzde 1.11'lik azalışa karşılık fiyat endeksinde yüzde 66.45'lik artış oldu. Fiyattaki bu artış son 6 yılın Ağustos ayı rekoru olarak kaydedildi.
Meyve miktar endeksindeki yıllık yüzde 0.10'luk azalışa karşılık fiyat endeksi yüzde 61.63'lük artış gösterdi. Meyve fiyatlarındaki bu artış da son 6 yılın rekoru oldu.
Ağustos ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre domateste yüzde 37.97, sebzede yüzde 24.81 ve meyvede ise yüzde 19.79 azaldı.
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