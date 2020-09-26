Seçim tartışmasına Türkiye’yi kattılar

26 Eylül 2020 Cumartesi, 06:00

ABD’de Başkan Donald Trump’ın seçimi kaybetmesi halinde “barışçıl bir geçiş süreci olup olmayacağına” dair soruya verdiği “Olacaklara bakacağız. Bence bir geçiş süreci olmayacak” yanıtı ile başlayan tartışma dinmiyor. Trump’ın seçimleri kaybetmesi durumunda iktidarı barışçıl şekilde devretme taahhüdü vermeyi reddetmesine, Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi’den tepki geldi.

‘OTOKRATLARA HAYRAN’

Pelosi, Trump’ın “otokrat liderlere” hayranlık duyduğunu belirtti. “Putin’e, Kim Jong Un’a, Türkiye’de Erdoğan’a hayranlık duyuyor. Ancak kendisine hatırlatırım. Kuzey Kore’de, Türkiye’de ya da Rusya’da değilsiniz Sayın Başkan. Bu arada Suudi Arabistan’da da değilsiniz” dedi. Pelosi’nin, “Burası ABD ve burası bir demokrasi. Neden bir an için ettiğiniz başkanlık yeminine ve ABD Anayasası’na bağlı kalmayı denemiyorsunuz” ifadeleri dikkat çekti.

‘İBRETLİK CEHALET’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan ise Pelosi’nin sözlerine sert çıkış yükseldi. Çavuşoğlu, Türkçe ve İngilizce olarak paylaştığı ve Nancy Pelosi’yi de etiketlediği mesajında “İbretlik cehaletiyle @SpeakerPelosi’nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığı’na kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da “Pelosi’nin ciddiyetsizce ifadelerinde, Amerikalı siyasetçilerin Türkiye’ye dair yanlış algılarının bir yansımasını görüyoruz. İç siyasette puan toplamak için Türkiye’ye saldırmak, Amerikan çıkarlarına ve müttefikliğin ruhuna aykırıdır” tepkisini gösterdi. Cumhuriyetçi Trump’a partisinden destek gelmedi. Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell, önceki gün yaptığı açıklamada, iktidarın hukuka uygun şekilde el değiştireceğini söyledi.

McConnell, Twitter mesajında, “3 Kasım seçimlerinin galibi 20 Ocak’ta yemin ederek göreve başlayacak. 1792’den bu yana her dört yılda olduğu gibi geçiş süreci, hukuk düzeni içinde yapılacak” dedi. ABD Senatosu ise iktidarın barışçı biçimde devrine desteğini yeniden doğrulayan bir tasarı geçirdi. Demokrat Senatör Joe Manchin tarafından sunulan tasarı, hızlandırılmış yöntemle oya sunuldu ve Cumhuriyetçiler dahil hiçbir senatörden itiraz gelmemesi üzerine kabul edildi.

Manchin yaptığı açıklamada, “Özgür dünyanın liderinin sanki biz bir diktatörlükmüşüz gibi konuşması beni ve her iki partiden birçok çalışma arkadaşımı kaygıya düşürdü ve biliyorum ki seslerini çıkarmayanlar da kaygılı” diye konuştu. Bağlayıcılığı olmayan tasarıyla Senato, ayrıca “Başkan ya da iktidardaki herhangi bir kişinin ABD halkının iradesini geri çeviremeyeceği” ilkesine desteğini de vurguladı.