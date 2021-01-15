Seçmeli ders tepkileri sürerken Bakan Selçuk, 81 ildeki din öğretmenleriyle buluştu

15 Ocak 2021 Cuma, 10:56

Ortaokullar ve liseler için başlayan ve 22 Ocak'a kadar sürecek olan seçmeli ders tercihleriyle ilgili "dini içerikli derslerin seçilmesi yönünde" Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet'in yönlendirme yaptığı yönünde tartışmalar devam ederken Bakan Ziya Selçuk dikkat çeken bir adım attı..

Bakan Selçuk, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri ile video konferans aracılığıyla bir araya geldiği toplantıya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Paylaşımında toplantıdan fotoğraflara da yer veren Bakan Selçuk, "81 ilden, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni meslektaşlarımla buluştum. Ülkenin en büyük öğretmenler odasında birlikte çay içmek, eksikleri not edip proje üretmek gibiydi. Okullarımızda yüz yüze buluşmayı diledik. Çocuklarımıza emek verenler var olsun" ifadelerini kullandı.



