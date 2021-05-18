Sedat Peker'in 4. videoyu yayımlamadan önce Hadi Özışık'a izlettirdiği ortaya çıktı

18 Mayıs 2021 Salı, 22:46

Suç örgütü lideri Sedat Peker, 4. videosunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile aralarında aracılık yaptığını iddia ettiği ismin İnternethaber'in sahibi Hadi Özışık olduğunu söylemişti. Olayın kamuoyunda yankılanması sonrası Hadi Özışık, Halk TV'ye, "Söyleyen şerefsizdir" açıklaması yapmıştı.

Peker, bunun üzerine Twitter hesabından, "Kıymetli dostlarım, İnternethaber sitesinin sahibi olan Hadi Özışık - Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu'yla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar, 'söyleyen şerefsizdir' demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem" notuyla Hadi Özışık ile yaptığı görüşmenin kaydını yayımladı.

SIK SIK GÖRÜŞTÜKLERİ ANLAŞILIYOR

Sedat Peker, Hadi Özışık ile konuşmasında Süleyman Soylu ve gündeme ilişkin bilgi alışverişinde bulunduğu, Özışık'ın da sık sık "sen haklısın" dediği görülüyor.

Hadi Özışık'ın Mehmet Ağar ile ilgili ise "Aptal herif biz olmasak buraya mafya çöker diyor" demesi gözlerden kaçmıyor.

İKİNCİ PAYLAŞIM

Peker, bu videonun hemen arkasından Hadi Özışık ile yaptığı başka bir görüşmeye ilişkin ikinci bir videoyu, "Anlatımlarımda ismi geçen herkesi uyarıyorum. Beni yalanlamayın, herkesi rezil ederim. Adam gibi dik duracağız. Yoksa yerle yeksan ederim!" notuyla yayımladı.

PEKER, VİDEOYU YAYIMLAMADAN ÖNCE ÖZIŞIK'A İZLETTİRMİŞ

Sedat Peker'in Youtube'ta yayınladığı 4. videoyu önce Hadi Özışık'a izlemesi için yolladığı, Özışık'ın da videoyu izledikten sonra Peker ile görüştüğü anlaşılıyor.

Özışık'ın "Benim ismimi neden geçirdin? Benim ismimin orada geçmesi sıkıntı yaratır. Ben sana bir şey söylüyorum. Sana aktardıklarımı deşifre ettin. Sadece Süleyman Soylu değil, yarın medya çalkalanır. Yani çocuklar o Hadi Özışık kısmını kırparlarsa sorun yok..." sözleriyle kendisini çıkarmak istemesi videoda en dikkat çeken detay olarak kayıtlara geçti.

Öyle anlaşılıyor ki suç örgütü lideri Sedat Peker, gazeteci Hadi Özışık ile kritik yaptıktan sonra videoyu yayımlamış.