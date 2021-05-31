Sedat Peker: Planları bir cemevine saldırı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Alevilik konusuna değindi. Peker, "Planları bir cemevine saldırıdır" iddiasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2021 Pazartesi, 18:25
Sedat Peker: Planları bir cemevine saldırı
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Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla aranan ve yurt dışında bulunan Sedat Peker, son olarak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla yeni bir iddiada bulundu.

"PLANLARI BİR CEMEVİNE SALDIRI"

Paylaşımında Alevilik konusuna neden sıklıkla değindiğine açıklık getiren Peker, yeni bir iddiada daha bulundu.

Peker'in açıklaması şu şekilde:

"Devamlı Alevilik konusuna değinmemin sebebi derin mehmetin adamları tarafından geçmişte Gaziosmanpaşa’daki kahve saldırısından çok daha büyük bir eylem yapılıp, ülkede kaos çıkarma planlarını boşa çıkarabilmek içindir. Planları bir cemevine saldırıdır."


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