Sedat Peker'den" AKP'ye destek mitingi" açıklaması

09 Haziran 2021 Çarşamba, 17:48

Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, yeni bir açıklamada bulundu.

Twitter hesabından 2015 yılında AKP'ye destek için yaptığı miting hakkında konuşan Peker, "Ben sadece Rize’de miting yapmadım ki" dedi.

Peker açıklamasının devamında, "Sakarya’da,Sivas’ta,Maraş’ta,Niğde’de,Kıbrıs’ta, İzmir’de,Nevşehir’de,Ankara’da ve İstanbul’un birçok ilçesinde yaptım (ak parti için)" ifadelerini kullandı.

Peker'in açıklaması şöyle: