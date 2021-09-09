Sedat Peker'den Erdoğan'ın kitabına yorum

Organize suç örgütü elebaşısı Sedat Peker attığı son tweette AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "daha adil bir dünya mümkün" adlı kitabına ilişkin yorumda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2021 Perşembe, 14:47
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Peker attığı son tweette Erdoğan'ın kitabına isim vermeden değindi ve "Kabil'e gidiyorum" dedi.

Peker, Erdoğan'ın önceki gün piyasaya çıkan daha adil bir dünya mümkün adlı kitabına değinerek şunları söyledi:

Dünya Barış Elçisi görevimle ABD ve Avrupa’ya gitmeme gerek yok. Mülteciler için ülkemize para verdiler onlarla barıştık. Ancak Taliban’ın bize vermediği Kabil havaalanının güvenliğini almak için Afganistan’a gideceğim

(Daha adil bir dünya mümkün)

DÜNYA BARIŞ ELÇİSİ SEDAT PEKER


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