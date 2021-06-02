Son dakika... Sedat Peker'den video kararı

02 Haziran 2021 Çarşamba, 15:35

Suç örgütü lideri Sedat Peker, Pazar günü yayınlayacağı videoda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bölümü, ABD Başkanı Joe Biden ile olan görüşme nedeniyle ertelediğini söyledi.

Peker mesajında pazar günkü videoda 'mafyadan 10 bin dolar maaş aldığı' öne sürülen milletvekili, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Yıldırım Demirören hakkında açıklamalar yapacağını ifade etti.

Peker'in mesajı şöyle:

"Bazı maaşı namusu kadar olan gazeteciler benim bu pazar Tayyip abiyle helalleşmek için çekeceğim videoyu 14 Haziran’da Sayın Joe Biden ile yapacağı görüşmede Tayyip abinin elini zayıflatmak için çekeceğimin propagandasını yapmaktalar. Yani bana ajan diyorlar. Tayyip abiyle helalleşme videosunu 14 Haziran sonrasına bırakıyorum ama söz namus çekeceğim. Bu pazar para alan milletvekilini, 'pammıköreni' ve 'süslü sülümanı' kibrit kutusuna sokacağım. Kırk yaşından genç kardeşlerim bu hafta çok eğleneceğiz hem de çok."