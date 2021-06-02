Sedat Peker yüklediği videoyu hemen kaldırdı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 1 gün önce YouTube kanalına bir video yükleyerek sildiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2021 Çarşamba, 15:22
Sedat Peker yüklediği videoyu hemen kaldırdı
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Son günlerde yayımladığı videolarla Türkiye'nin gündemine oturan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bu defa YouTube kanalına yükleyip sildiği video ile gündeme geldi. Peker, sildiği videoyu "Yeni uyuşturucu güzergahı ile ilgili söylediklerim doğru çıktı" notunu eklemişti.

Peker'in kanalına abone olan kullanıcılara giden bildirimde yeni bir video yüklendiği duyuruldu. Bildirime tıklayan kullanıcılar "Video kullanılamıyor" uyarısıyla karşılaştı.

Peker'in kanalından gelen bildirim şöyle:


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