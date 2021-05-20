Sedat Peker, Süleyman Soylu ile eski sağ kolu Erdal Aras'ın fotoğrafını paylaştı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker sosyal medya hesabından eski sağ kolum dediği Erdal Aras ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fotoğrafını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2021 Perşembe, 14:27
Sedat Peker, Süleyman Soylu ile eski sağ kolu Erdal Aras'ın fotoğrafını paylaştı
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Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten talep edilen Sedat Peker, yeni bir video daha yayımladı. Videonun ardından sosyal medya hesabında paylaşamında bulunan Peker, sağ kolum dediği Erdal Aras ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fotoğrafını paylaştı.

"GENEL BAŞKANLIĞI KAZANMA SEVİNÇLERİ"

Peker yaptığı paylaşımda, "Benim eski sağ kolum olan Erdal Aras bey ve süslü sülümanın demokrat parti genel başkanlığı kazanma sevinçleri..." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:



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