Sedat Peker, Süleyman Soylu ile eski sağ kolu Erdal Aras'ın fotoğrafını paylaştı

20 Mayıs 2021 Perşembe, 14:27

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten talep edilen Sedat Peker, yeni bir video daha yayımladı. Videonun ardından sosyal medya hesabında paylaşamında bulunan Peker, sağ kolum dediği Erdal Aras ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fotoğrafını paylaştı.

"GENEL BAŞKANLIĞI KAZANMA SEVİNÇLERİ"

Peker yaptığı paylaşımda, "Benim eski sağ kolum olan Erdal Aras bey ve süslü sülümanın demokrat parti genel başkanlığı kazanma sevinçleri..." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Benim eski sağ kolum olan Erdal Aras bey ve süslü sülümanın demokrat parti genel başkanlığı kazanma sevinçleri... pic.twitter.com/bdqHqG5e7M — Sedat Peker (@sedat_peker) May 20, 2021



