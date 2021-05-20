Sedat Peker 6. video: Süleyman Soylu, İbrahim Kalın'ı takip ettiriyor
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yayımladığı 6. videosunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ı takip ettirdiğini iddia etti.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili ortaya attığı iddia gündemin üst sıralarına yerleşti. Peker'e göre, İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ı takip ettiriyor.
Peker'in yayımladığı 6. videoda konuyla ilgili iddiaları şöyle:
"SENİN HABERİN YOK"
İbrahim Kalın buna destek veriyor. Bu, İbrahim Kalın’ı takip ettiriyor biliyor musunuz? Günün bombalarından biri bu olsun. Senin haberin yok, sana kıyağım olsun. O Resul var ya, tak bir tanesi resimleri vermiş. Özel Kalem Müdürü Hasan Bey’i de takip ettiriyorlar.
"BÖYLE BİR ŞEY OLUR MU?"
Hadi, Mübariz’i korumak için haberler yaptığında kendini yaktın. Böyle bir şey diyen 'şerefsizdir' diyor, bana 'şerefsiz' diyorsun. Ne yapsaydım? Hadi’ye diyor ki, 'sen yürek mi yedin? Onu diyor 'Azerbaycan istedi, tutuklanmasını'. Lan böyle bir şey olur mu? Azerbaycan istedi…
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