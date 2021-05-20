Süleyman Soylu'dan, Sedat Peker'e videolu jet yanıt
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter mesajında Sedat Peker'in açıklamalarına ilişkin "Organize suç örgütleri, gayrinizami harbin en önemli aparatlarından bir tanesidir..." görüşünü dile getirdi.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki iddialar gündemin bir numaralı maddesi olmaya devam ederken karşılıklı tehdit ve suçlamalar da anbean medyaya yansıyor.
Önceki gün TRT Haber Özel canlı yayınında sert açıklamalar yapan Süleyman Soylu, Peker'e ilişkin "Karısının iç çamaşırına sığınan acizler" ifadelerini kullandı.
"SÖYLEDİKLERİ CEVAPSIZ KALACAK SAKIN ZANNETMEYİN"
Sedat Peker, "Kıymetli dostlarım, yarın 7:30 da yeni bir video yayınlayacağım. süslü sülü benimle ilgili TRT’de konuşmalar yapmış. Ancak ben videonun çekimini tamamlamıştım. Söyledikleri cevapsız kalacak sakın zannetmeyin. Pazar günü yayınlayacağım videoda ona hak ettiği her şeyi söyleyeceğim" açıklaması yaptı.
'GAYRİNİZAMİ HARP' VURGUSU
Twitter hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in yayımladığı 6. videoya karşılık olarak, "Organize suç örgütleri, gayrinizami harbin en önemli aparatlarından bir tanesidir..." notuyla TRT Haber Özel yayınından video yayımladı.
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