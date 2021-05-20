Sedat Peker'in 6. videosunda Yılmaz Özdil ve Hz. Ali detayı

20 Mayıs 2021 Perşembe, 10:02

Organize suç ötgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TRT'de önceki akşam yaptığı açıklamalarda Peker için, "Karısının iç çamaşırına sığınamaz kimse" sözleriyle sert tepki göstermişti.

Yayının ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımında yeni video yayınlayacağını açıklayan Peker, 71 dakikalık bu videosunda "Zaferin Büyüklüğü Mücadelenin Zorluğuyla Ölçülür" başlığına yer verdi.

ÖZDİL’İN SON CÜRET KİTABI

Her videosunda masaya kitaplar koyarak mesaj verdiğini söyleyen Peker’in önünde bu sefer gazeteci Yılmaz Özdil’in Son Cüret kitabı olduğu görüldü.

Peker'in arkasında ise Hz. Ali görseli yer aldı.