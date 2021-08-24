Sedat Peker'in hesabı hakkında yeni gelişme

Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen Emre Olur sosyal medya hesabından Peker'in Instagram hesabının açıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2021 Salı, 18:13
Sedat Peker'in hesabı hakkında yeni gelişme
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YouTube üzerinden yayınladığı videolarla çeşitli iddialarda bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Peker'in 1.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabı kapanmıştı.  Peker’in hesabına girmek isteyen kullanıcılar “Kullanıcı bulunamadı” uyarısıyla karşılaşıyordu.



Sedat Peker'e yakın isimlerden Emre Olur sosyal medya hesabından Peker'in hesabının açıldığını duyurdu.

Olur, paylaşımında; "Sn. Sedat PEKER’in Instagram hesabı geri açıldı!" ifadelerini kullandı.


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