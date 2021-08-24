Sedat Peker'in hesabı hakkında yeni gelişme
Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen Emre Olur sosyal medya hesabından Peker'in Instagram hesabının açıldığını duyurdu.
YouTube üzerinden yayınladığı videolarla çeşitli iddialarda bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Peker'in 1.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabı kapanmıştı. Peker’in hesabına girmek isteyen kullanıcılar “Kullanıcı bulunamadı” uyarısıyla karşılaşıyordu.
Sedat Peker'e yakın isimlerden Emre Olur sosyal medya hesabından Peker'in hesabının açıldığını duyurdu.
Olur, paylaşımında; "Sn. Sedat PEKER’in Instagram hesabı geri açıldı!" ifadelerini kullandı.
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