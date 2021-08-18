Sedat Peker'in oğlundan 'helalleşme' paylaşımı!
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker'in, sosyal medya hesabından yaptığı 'helalleşme' paylaşımı dikkat çekti.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker, son günlerde yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye başladı.
Celal Han Peker, Twitter'dan yaptığı paylaşımında "Helalleşmenin en büyüğü oluyordu ama bazıları anlamadı zekanı…" ifadelerini kullandı.
Peker, önceki paylaşımında ise "Gene yanlış anlaşıldı özür dilerim. Kime oy vereceksin diye sorular sorulmuş. Oy kullanabilirsem Millet İttifakı'na oy vereceğim. Bu da böyle bilinsin!" demişti.
İşte o paylaşımlar:
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