Sedat Peker’in 'Hürriyet baskını' iddiasına kanıt gösterdiği AKP’li Abdurrahim Boynukalın'dan açıklama

20 Mayıs 2021 Perşembe, 11:48

Sedat Peker, Hürriyet gazetesinin basılması için AKP'li bir milletvekilinin "Bizim gençlik kolları bu işleri bilmez" diyerek kendisinden ricacı olduğunu ve saldırıyı gerçekleştirmeye yardımcı olduğunu açıkladı.





Peker'in açıklamalarının ardından iddialarına kanıt olarak gösterdiği AKP'li Abdurrahim Boynukalın, “Açıkçası çok rahatladım” dedi. Boynukalın, AKP’li vekilin kim olduğunu açıklamasını istediği tweetlerini daha sonra sildi.

4 TWEETİNDEN 2’SİNİ SİLDİ

Peker’in videosunun hemen ardından kişisel Twitter hesabından açıklama yapan AKP İngiltere Temsilcisi Boynukalın, daha sonra ikisini sildiği 4 tweetlik bir açıklama yaptı:

''Meşhur video serisinin bugünkü bölümü 28-32. Dakikaları arası 2015 Hürriyet eylemi meselesi özetlenmiş. Açıkçası çok rahatladım. Yıllardır üzerimize yapışan cam, kamera, turnike kırma gibi kriminal meselelerin bizimle alakası olmadığı açıkça ifade edilmiş.(SİLİNDİ)

Biz gençlik kolları olarak Hürriyet önünde basın açıklaması kararı aldığımızda kendisinin “ismini veremeyeceği bir vekil tarafından arandığını” ve “bizim çocuklar bu eylemleri beceremez, profesyonel değiller, sen bir işin içine gir” dendiğini söylemiş.

Böyle bir kerameti kendinden menkul, kendisini tek talimatla harekete geçirebilecek bir vekil var mı emin değilim. Varsa umarım ismini verir; böylece parti kurumsalımıza ve benim imajıma yıllarca zarar veren “basma” hadisesinin kim tarafından yapıldığı öğrenilmiş olur. (SİLİNDİ)

O gün “partimiz eylem geleneğinde asla taşlı sopalı eylem olmaz” dediğimizde bize inanmamayı tercih edenler (ana muhalefet partisi lideri buna dahil) bakalım ne diyecekler. Tekrar ediyorum biz o dönemki iftira yayınlarından dolayı o gazete önünde sadece basın açıklaması yaptık.''