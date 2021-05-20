Özgür Özel'den, Soylu'ya '10 bin dolar alan siyasetçi' tepkisi: Kapatmaya çalışıyor
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçiyi Soylu derhal açıklamalıdır!" çağrısı yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün TRT yayınında Sedat Peker ile ilgili konuşurken kamuoyunun dikkatini çeken bir bilgi paylaştı. Soylu, "Keklemişler, ben ne yapayım. Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun" ifadelerini kullandı.
Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter hesabından ise şu açıklamayı yaptı:
"AKP ÜYESİ İSE DAHA FAZLA MERAKTA KALMAYALIM"
Süleyman Soylu, açığa çıkan kirli ilişkilerini kamuoyunu trolleyerek kapatmaya çalışıyor. Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçiyi Soylu derhal açıklamalıdır! Bu kişi halen vekilse dokunulmazlığını hemen kaldıralım! AKP üyesi ise daha fazla merakta kalmayalım.
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