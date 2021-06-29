Sedat Peker’in, 'koruma verildi' dediği Cihan Ekşioğlu kimdir?

29 Haziran 2021 Salı, 15:39

Suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter'dan yaptığı açıklamalarla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu'na koruma ekibi verdiğini ve ‘FETÖ borsası’nı kuranlardan birinin Cihan Ekşioğlu olduğunu iddia etti.

İstanbul Valiliği de son olarak, Peker’in EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu'na koruma ekibi verildiği iddialarına ilişkin olarak açıklama yaptı.

Valilik, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Ekşioğlu'na yakın koruma verildiğini doğrularken, açıklamada personel sayısının bir olduğu belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu haberlerde geçen ekiple koruma ve ve kendine koruma aracı tahsis edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesi kullanıldı.

Peker'in iddiaları ve Valiliğin açıklaması sonrası, Cihan Ekşioğlu'nun kim olduğu merak edildi.

CİHAN EKŞİOĞLU KİMDİR?

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde 1979 yılında dünyaya gelen Cihan Ekşioğlu, ekonomist ve araştırmacı olarak meslek hayatına atıldı. EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Cihan Ekşioğlu, aynı zamanda İstanbul Yapı, CEMD Defence, CEMD Technology, ICE Defence Savunma Teknolojileri ve Martebd INC şirketlerinin sahibi.

Bodrum'daki projelerini tamamlayan EKBA Holding'in, Torbalı'da, Kağıthane'de ve Fikirtepe'de kentsel dönüşüm projelerine devam ettiği biliniyor.

Katerina Ekşioğlu ile evli olan Cihan Ekşioğlu'nun bir kızı bir de oğulu var.

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, Twitter üzerinden "Bugünkü misafirimiz Cihan Ekşioğlu" diyerek birçok yeni iddiada bulunmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu'na koruma ekibi verdiğini ve 'FETÖ' borsasını kuranlardan birinin Ekşioğlu olduğunu iddia etmişti.

Peker, şunları öne sürmüştü:

"Süslü Sülü’nün manevi evladı benim de eski kardeşim Cihan Ekşi, bu olaylar patladığında seni halaoğlu vasıtasıyla uyarmıştım. Doncu Sülüman’ın lehine basındaki ve iş dünyasındaki tanıdıklarınla lobi çalışması yapma demiştim. Ancak gelen bilgiler yaptığın yönünde (sen bunu hak ettin) Süslü Sülü sana o kadar çok değer veriyor ki herkese bir tane koruma polisi verirken sana ekip koruması verdi, korumalar için de Renault Symbol ve tahsisli plaka verdi(korumanın ekip olarak verilmesi çok olağan üstü bir durumdur) Gerçi senin patlayacağını anlayınca koruma kararını ve araç tahsisini 15 gün önce iptal etti. Yurt dışına kaçma diye de pasaportunu da iptal etti (şimdi anlatacağım olayların patladığında ben iptal ettim deyip kendini kurtarmak için ancak nafile). Yaşın genç olsa da FETÖ borsasının ilk kurulmasındaki mucitlerden biri sensin."