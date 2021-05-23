Sedat Peker'in videosunda 'saat' detayı: 08.50'ye kuruldu

23 Mayıs 2021 Pazar, 15:13

Organize suç örgütü yöneticiliği suçlamasıyla yargılanan Sedat Peker yayınladığı yeni videoda, Türkiye’deki uyuşturucu ticaretine ilişkin iddialarda bulundu. Peker, uyuşturucu ticaretinde güzergahın değiştirilmek için Venezüella’ya gidildiğini ileri sürerek, “Venezüella’ya kim gitti? Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım” dedi.

Peker'in iddialarının yanısıra görüntülere iliştirdiği materyaller de dikkat çekti. Peker’in son videosunu, diğer videolarından başka bir mekanda çektiği ve masasının da değiştiği görüldü. Arkasındaki beyaz tahtada ise en tepede İran’ın yazılı olduğu ve buradan çıkan üç okun sırasıyla Mersin, Sabiha Gökçen ve “S.D.” kısaltmasını gösterdiği şema dikkat çekti. Peker’in masasında, çalışmayan bir saatin de 8:50’ye ayarlanmış vaziyette kadrajda girecek şekilde bulunması dikkat çekti.

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HZ. ALİ VE DOSTOYEVSKİ

Videoda "Hz. Ali İslam'ın Doğuşu ve İlk Ayrılıklar", "Her şey seninle başlar" ve Dostoyevski’nin “Ezilmiş ve Aşağılanmışlar” isimli kitaplar da görülüyor.