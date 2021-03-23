SEDDK Başkanı Gürsoy: BES topluma yayılıyor
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, yeni açıklanan ekonomi paketindeki sigortayla ilgili düzenlemeleri değerlendirerek “Sigorta ve emeklilik sektörümüzü daha da güzel günler bekliyor” dedi.
Gürsoy, bu kapsamda uzun yıllardır gündemde olan 18 yaş altına BES’e giriş imkânının sağlanmasının BES’in toplumun tüm katmanlarına yayılması anlamında milat olabilecek bir düzenleme olduğunu söyledi. Gürsoy bu düzenlemenin 23 milyonluk bir kesimi kapsayacağını belirtti.
TÜRKİYE’DE 65 YAŞ ÜSTÜ NÜFUS ORANI YÜZDE DOKUZ
AvivaSA Pazarlama ve Transformasyon Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Taşlıoğlu, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında dün bir basın toplantısı düzenleyerek güncel açıklamalar yaptı.
Türkiye’de yaşlı nüfusun son beş yılda yüzde 21.9 artarak 2019’da yedi milyonu aştığını ve toplama oranının yüzde dokuzu bulduğunu belirten Taşlıoğlu, TÜİK’in nüfus projeksiyonlarına göre Türkiye’de yaşlı nüfusun 2023’te yüzde 10.2, 2060 yılında ise yüzde 20’yi aşacağının öngörüldüğünü hatırlattı. Taşlıoğlu şöyle devam etti: “Tüm bu verileri incelediğimizde Türkiye’de 65 yaş üstü nüfus artmasına ve bir demografik dönüşüm sürecinde olmamıza rağmen yaşlanma ve yaşlılık çalışmalarının gündeme henüz hak ettiği ölçüde giremediğini söylemek mümkün.” Bu süreci değiştirmek için başlattıkları “Her Yaşta” kurumsal sosyal sorumluluk projesiyle ilgili de bilgi veren Taşlıoğlu “17 Kasım’da başladığımız kampanya ile 1.5 ay gibi kısa bir sürede kampanya filmimiz ve medya çalışmalarımızla toplamda 22 milyon erişim elde ettik” dedi.
Video Haberler
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
- CHP'li kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
- Rizespor’un golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
- Hamile kediye şiddet uygulayan kadının cezası belli oldu
- Antalya'da ilginç olay! Merakı ona zor anlar yaşattı
- Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı
En Çok Okunan Haberler
- Fransız bankasından korkutan dolar/TL öngörüsü
- Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti
- Borsa İstanbul'dan flaş açıklama
- İşte Naci Ağbal'ın görevden alınma gerekçesi
- Doların artışının sorumlularını buldu
- Bir çarpıcı veri daha: Türkiye tarihinde bir ilk!
- Acun Ilıcalı, Müge Anlı'nın peşinde iddiası
- Kütahyalı, Albayrak'ın siyasete döneceği tarihi açıkladı
- Yeldan'dan döviz kuru yorumu: Asıl tehlike bu değil
- 'Yumurta haşladım, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım'