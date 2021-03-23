SEDDK Başkanı Gürsoy: BES topluma yayılıyor

23 Mart 2021 Salı, 02:00

Gürsoy, bu kapsamda uzun yıllardır gündemde olan 18 yaş altına BES’e giriş imkânının sağlanmasının BES’in toplumun tüm katmanlarına yayılması anlamında milat olabilecek bir düzenleme olduğunu söyledi. Gürsoy bu düzenlemenin 23 milyonluk bir kesimi kapsayacağını belirtti.

TÜRKİYE’DE 65 YAŞ ÜSTÜ NÜFUS ORANI YÜZDE DOKUZ

AvivaSA Pazarlama ve Transformasyon Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Taşlıoğlu, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında dün bir basın toplantısı düzenleyerek güncel açıklamalar yaptı.

Türkiye’de yaşlı nüfusun son beş yılda yüzde 21.9 artarak 2019’da yedi milyonu aştığını ve toplama oranının yüzde dokuzu bulduğunu belirten Taşlıoğlu, TÜİK’in nüfus projeksiyonlarına göre Türkiye’de yaşlı nüfusun 2023’te yüzde 10.2, 2060 yılında ise yüzde 20’yi aşacağının öngörüldüğünü hatırlattı. Taşlıoğlu şöyle devam etti: “Tüm bu verileri incelediğimizde Türkiye’de 65 yaş üstü nüfus artmasına ve bir demografik dönüşüm sürecinde olmamıza rağmen yaşlanma ve yaşlılık çalışmalarının gündeme henüz hak ettiği ölçüde giremediğini söylemek mümkün.” Bu süreci değiştirmek için başlattıkları “Her Yaşta” kurumsal sosyal sorumluluk projesiyle ilgili de bilgi veren Taşlıoğlu “17 Kasım’da başladığımız kampanya ile 1.5 ay gibi kısa bir sürede kampanya filmimiz ve medya çalışmalarımızla toplamda 22 milyon erişim elde ettik” dedi.