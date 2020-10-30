Seferihisar Belediye Başkanı: Açıkta olan balıkçılardan haber alınamıyor

30 Ekim 2020 Cuma, 16:23

İzmir Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Deprem sonrası Seferihisar’da deniz taşarken, tekneler sürüklendi. Bornova ve Bayraklı'da da bazı binalar yıkıldı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin yaptığı açıklamada, açıkta olan balıkçılardan haber alınamadığını duyurdu.

Yetişkin, "Açıkta olan balıkçılardan haber alınamıyor. Su basan evler var. Deniz taşmış durumda.Çok çok büyük bir ihtimalle can kayıpları var zira bir tsunami yaşandı" diye konuştu.