Seferihisar Belediye Başkanı: Açıkta olan balıkçılardan haber alınamıyor

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Seferihisar’da tekneler sürüklenirken, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin yaptığı açıklamada, açıkta olan balıkçılardan haber alınamadığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma, 16:23
Seferihisar Belediye Başkanı: Açıkta olan balıkçılardan haber alınamıyor
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İzmir Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Deprem sonrası Seferihisar’da deniz taşarken, tekneler sürüklendi. Bornova ve Bayraklı'da da bazı binalar yıkıldı. 

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin yaptığı açıklamada, açıkta olan balıkçılardan haber alınamadığını duyurdu. 

Yetişkin, "Açıkta olan balıkçılardan haber alınamıyor. Su basan evler var. Deniz taşmış durumda.Çok çok büyük bir ihtimalle can kayıpları var zira bir tsunami yaşandı" diye konuştu.


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