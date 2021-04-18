Seferihisar'da JES isyanı: Kısıtlamayı fırsat bildiler

18 Nisan 2021 Pazar, 11:03

İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Orhanlı Köyü’nde yapılması planlanan jeotermal enerji santrali için 21 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilmek istenen Halkın Katılım Toplantısı’na tepki gösteren köylüler, "Halkın bir kısmının katılamayacağı bir kısmının da can güvenliğinin tehlikeye atıldığı bir halkın katılımı toplantısını kabul etmiyoruz" diyerek İzmir Valiliği'ne yazılı başvuruda bulundu.

“SANTRALI DA TOPLANTIYI DA İSTEMİYORUZ"

Konu hakkında açıklama yapan Orhanlı Köyü Kültür Doğa Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Hasan Tahsin Akçil, “Köyümüz, yediden yetmişe üreterek, kültürünü yaşatarak binlerce yıldır bu vadide var olmaya devam ediyor. Asırlık zeytin ağaçlarımızdan ürettiğimiz zeytinyağımız, temiz havası, suyu, toprağıyla köyümüz Türkiye’nin yaşayan ve göç vermeyen köylerinden biri. Burada hayata geçirilmek istenen JES, RES ve GES Entegre Enerji Santrali yalnızca köy halkımızın sağlığını değil, köyümüzün ürettiği sağlıklı gıdayla beslenen binlerce insanın da hayatını tehdit ediyor. Koronavirüs salgınını adeta fırsat bilerek köyümüzü yok etmeye çalışıyorlar. Jeotermal şirketi tarafından 21 Nisan Çarşamba günü köyümüzde yapılmak istenen Halkın Katılım Toplantısı kesinlikle iptal edilmelidir. Köyümüzün kökü olan yaşlılarımızın katılımını engelleyen, gençlerin ise sağlığını tehlikeye sokan bu toplantının hiçbir geçerliliği olamaz. Hem bu toplantının hem de projelerin iptali için mücadelemizi tüm köy halkıyla birlikte sonuna kadar sürdüreceğiz. JES, RES ve GES Entegre Enerji Santrali’nı da toplantısını da köyümüzde istemiyoruz.” dedi.

ZEYTİN AĞAÇLARI TEHLİKEDE

İzmir Yarımadası’na özgü erkence türü zeytin ormanlarının içerisinde yer alan Orhanlı Köyü, JES, RES ve GES Entegre Enerji Santrali tehlikesiyle karşı karşıya. Köyün içerisinde yer alan Gökçam Mevkii’nde devam eden jeotermal kaynak arama çalışmalarına dava açan Orhanlı köylüleri, henüz bu dava sonuçlanmadan bir başka Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesinin ÇED süreciyle karşı karşıya kalmış durumda. Köy halkı ürettikleri dünyaca ünlü zeytinyağını bitirecek olan bu projelere karşı hukuksal yollardan haklarını arıyor. Köy sakinleri, bu süreç devam ederken yaşam alanlarının içerisinde açılması planlanan 23 adet jeotermal kaynak arama kuyusu ve sonrasında yapılmak istenen JES, RES ve GES Entegre Enerji Santrali için gerçekleşecek Halkın Katılımı Toplantısı’nın iptal edilmesini talep ediyor.