Şehidin babası Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti, linç girişimine ilişkin konuştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen yıl Çubuk’taki cenaze töreninde linç girişimine uğradığı şehit Yener Kırıkcı’nın babası Mustafa Kırıkcı ile görüştü.
CHP Genel Merkezi’ndeki görüşmede saldırıdan dolayı üzüntülerini dile getiren baba Kırıkcı’nın, “Saldıranlar dışarıdan gelmiş. Anadolu’da cenaze evine, düğün evine gelenlere böyle mi yapılır, biz iltifat ederiz. Siz bizim acı günümüze gelmişsiniz. Benim oğlumun cenaze namazını bile doğru düzgün kıldırmadılar” dediği öğrenildi.
Kılıçdaroğlu’nu Çubuk’taki evlerine davet eden Kırıkcı’nın, oğlunun isminin Ankara’da uygun bir yere verilmesini talep ettiği, CHP liderinin de bu isteği kabul ederek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşeceğini söylediği bildirildi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu şehit piyade er Yener Kırıkcı’nın, 21 Nisan 2019 tarihinde, Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreninde organize bir şekilde gerçekleştirilen linç girişimine uğramış ve bir evde saatlerce mahsur kalmıştı.
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