Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü Tufan, taciz mesajlarını ifşa etti

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 22:54

Beyza Tufan, Twitter üzerinden kendisine, "15 Temmuz'da fırsatı kaçırdık, tekrarı olursa seni cariyem yapacağım Beyza" sözleriyle tacizde bulunan İsmail Korkut Kumaş isimli erkeğin mesajlarını paylaştı.

Söz konusu taciz söylemlerini paylaşan Tufan, "Sapıkları görün" diyerek, ifadeleri kullandı:

"Bak sen, fırsatı kaçırmış, beni cariyesi yapacakmış. Sorsan kendini Müslüman olarak tanımlayan ama milletin namusunda ırzında gözü olan bu sapıkları görün diye paylaşıyorum"

"İFŞA EDELİM"

Tufan'a yönelik sözleri alıntılayan Gazeteci Yeliz Koray da, "Yetmez! İfşa edelim bu şeref yoksunu mahluku!" dedi.