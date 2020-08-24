Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü Tufan, taciz mesajlarını ifşa etti
Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü ve Onursal üyesi Beyza Tufan, kendisine yönelik cinsiyetçi saldırıyı ifşa etti.
Beyza Tufan, Twitter üzerinden kendisine, "15 Temmuz'da fırsatı kaçırdık, tekrarı olursa seni cariyem yapacağım Beyza" sözleriyle tacizde bulunan İsmail Korkut Kumaş isimli erkeğin mesajlarını paylaştı.
Söz konusu taciz söylemlerini paylaşan Tufan, "Sapıkları görün" diyerek, ifadeleri kullandı:
"Bak sen, fırsatı kaçırmış, beni cariyesi yapacakmış. Sorsan kendini Müslüman olarak tanımlayan ama milletin namusunda ırzında gözü olan bu sapıkları görün diye paylaşıyorum"
"İFŞA EDELİM"
Tufan'a yönelik sözleri alıntılayan Gazeteci Yeliz Koray da, "Yetmez! İfşa edelim bu şeref yoksunu mahluku!" dedi.
Video Haberler
- Şehit Anası Pakize Akbaba'dan Soylu'ya çağrı
- İstek şarkı düğünü savaş alanına çevirdi
- Otobüste kadına tokat: Kimse müdahale etmedi
- Parkın ortasında kadına şiddet
- Sulama ve içme suyunda altın aranacak
- Giresun'daki sel mağdurundan yardım çağrısı!
- Ankara'da kadın cinayeti son anda engellendi
- Trafikte saldırdığı kadın tekvandocu çıkınca dayak yedi
- Süleyman Soylu sele kapılmaktan son anda kurtuldu
- Giresun'da dere taştı, araçlar suda böyle sürüklendi