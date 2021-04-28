'Şehit korgeneralin ismi havalimanına verilsin' teklifi AKP oylarıyla reddedildi

28 Nisan 2021 Çarşamba, 09:07

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, şehit Korgeneral Osman Paşa’nın isminin Elazığ Havalimanı'na verilmesi için kanun teklifi hazırladı. Kanun teklifine, AKP ret oyu verirken MHP ve HDP çekimser oy kullandı.

TBMM’de konuşan Milletvekili Erol, “Gelelim kanun maddesine, geçtiğimiz ay çok üzücü bir haberle uyandık. Haber, Elâzığ 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş emrindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst rütbeli 10 subayıyla birlikte Tatvan'da hava koşulları nedeniyle helikopteri düştü ve şehit oldu.

Osman Erbaş kimdir? Osman Erbaş, hayatı boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev aşkıyla yanan tutuşan ve 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütüne karşı izinde olduğu hâlde beylik tabancasını üzerine alarak özel arabasıyla izinden bulunduğu ilden Elâzığ Kolordu Komutanlığına gelen, FETÖ terör örgütünün bölgedeki tüm etkisini kıran ve FETÖ terör örgütüne bölgede direnen bir adamdır. Ayrıca Osman Erbaş yalnızca Elâzığ'dan sorumlu bir kolordu komutanı değil, Van, Bitlis, Muş, Bingöl, Elâzığ, Tunceli bu illerden sorumlu bir kolordu komutanı. Bölgede ilk defa görev sırasında bu rütbede şehit olan bir şehidimiz var, bu rütbede. Bakın, geçen eski Başbakanlarımızdan Yıldırım Akbulut rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin Sayın Cumhurbaşkanı Ak Parti grup toplantısında Erzincan Havaalanı'nın ismini Yıldırım Akbulut Havaalanı olarak açıkladı. Bu doğru bir karar mıdır? Evet, doğru bir karadır. Çünkü bu ülke adına gerçekten üst düzeyde görev yapmış, ülkenin kaderinde siyasi sorumluluk almış, devlet adamlığı kimliğiyle sorumluluk almış insanların adının yaşatılması gayet doğaldır ama aynı zamanda görev şehidi olan, terörle mücadele eden şehitlerimizin adının da aynı şekilde yaşatılması son derece doğru ve anlamlıdır. Bu rütbede bu bölgede şehit olan en üst rütbeli subay, general Osman paşadır, Allah rahmet eylesin” dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol

Osman paşanın adının Elazığ Havalimanı yaşaması gerektiğini aktaran Erol konuşmasında, “Şimdi, ben buradan Ak Parti Grubu milletvekillerine . Sizin buna "hayır" diyeceğinizi biliyorum, kulislerde konuştuk. Zaten buraya ne getirsek ne söylesek "Hayır, hayır, hayır." Niye hayır? Bakın, ben burada geçmişte bir önerge verdim, dedim ki: "Bu 12 Eylül faşist zihniyeti generallerinin adlarını okullardan, meydanlardan, sokaklardan ve başkentin ilçesi olan Evren'den kaldıralım." Yine "hayır" dediniz. Bak, yine "hayır" dediniz. Ben deprem bölgesinin milletvekiliyim. 24 Aralık gecesi Elâzığ'da bir deprem oldu, vatandaşın depremden kaynaklı mağduriyetleri oldu. Bu mağduriyetlerin araştırılmasıyla ilgili araştırma önergesi verdik, yine "hayır" verdiniz. Ya, ben milletvekiliyim, birbirimizden ayrı düşüncelerimizin olması gayet doğal; siyasete bakış açımız, siyaset dilimiz, ideolojimiz, parti programımız, parti tüzüğümüz, siyaset yapma tarzımız, anlayışımız; bunların hepsi birbirinden gayet doğal ayrı olacak, kendi partimizin içerisinde bile çoğu zaman ayrı düşünebiliriz ama ülkenin genel değerleri üzerinde niye birlikte hareket edemiyoruz? Mesela Osman Erbaş Paşa'mızın adını. Ak Parti'ye seslenmiyorum, niye "evet" oyu vermiyorsunuz” diye konuştu.