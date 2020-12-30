Şehrazat, Acun Medya’ya açtığı davayı kazandı
Sanatçı Şehrazat, şarkılarının programlarda izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Medya ve TV 8 kanalına açtığı davayı kazandı. Mahkeme, davalıların Şehrazat’a 249 bin lira tazminatı 4 yıllık yasal faiziyle birlikte ödemesine karar verdi.
Sanatçı Şehrazat, ‘Aynen Öyle’, ‘Kınalı Bebek’, ‘Yaz Yaz Yaz’, ‘Yalnızlığa Hüküm Giydim’, ‘Adaletsiz Yar’, ‘Kıyamam’, ‘Maazallah’ ve ‘Çek Babam Çek’ adlı eserlerinin programlarda izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Medya ve TV 8 kanalına dava açmıştı.
İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. Karar duruşmasında, davacı Şehrazat’ın avukatı Sadettin Dayıoğlu ile davalı Acun Medya ve TV 8 kanalının avukatı Ekim Su Küfteoğlu hazır bulundu.
Duruşmada, Şehrazat’ın avukatı Sadettin Dayıoğlu davanın kabulünü talep ederken, davalılar avukatı Ekim Su Küfteoğlu reddini istedi.
MAHKEME HAKLARIN İHLAL EDİLDİĞİNİ KAYDETTİ
Davayı karara bağlayan mahkeme, davacı Şehrazat’ın mali ve manevi haklarının davalılar tarafından ihlal edildiğine hükmetti.
Mahkeme, 11 Temmuz 2016 tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faiziyle birlikte 239 bin 250 lira izinsiz kullanım bedeli ve 10 bin lira manevi tazminatın davalılar tarafından davacıya ödenmesine karar verdi.
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