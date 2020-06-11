Sek Süt'ün satışı gündemde

11 Haziran 2020 Perşembe, 13:48

Bloomberg International'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Tat Gıda, Sek Süt'ü satmak için görüşmelerde bulunuyor. Haberde, Koç Holding'in sahip olduğu gıda üreticisinin Sek Süt'ün potansiyel satışı için Ünlü & Co. ile birlikte çalıştığı belirtildi. Kaynaklar, şirketin potansiyel uluslararası yatırımcıların ilgisini çektiğini belirtti.

Tat Gıda hisseleri yüzde 7 yükselişle 9.52 TL'ye tırmanarak 27 Mayıs'tan beri en yüksek seviyeyi gördü. Koç Holding hisseleri yüzde 1.2 düştü.

Sek Süt, Tat Gıda'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre yılın ilk çeyreğinde Tat Gıda'nın 377 milyon TL'lik (56 milyon dolar) satışının yaklaşık olarak yarısını karşıladı. Koç Holding Sek Süt'ü 1997 yılında bir grup yatırımcıdan aldı. 2003 yılında Tat ve Sek birleşerek Tat Gıda'yı ortaya çıkarmıştı.

Tat Gıda tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden konuya ilişkin yapılan "Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama" şu şekilde:

Süt ve süt ürünleri işkolumuzda stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla finansal danışmanlık hizmeti alınması için 3 Aralık 2019 tarihinde Ünlü Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilmiştir. Söz konusu görevlendirme çerçevesinde çalışmalar sürdürülmekle birlikte, görevlendirme tarihinden sonra yaşanan gelişmeler de dikkate alınarak üzerinde çalışılan stratejik alternatiflere dair bu aşamada herhangi bir somut karar alınmamıştır.

3 Aralık 2019 tarihinde yapılan görevlendirmenin kamuya açıklanması, süreçte Şirketimizin rekabet ve pazarlık gücünü olumsuz yönde etkileyebileceğinden, Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında ertelenmiştir. İşbu açıklama, bilginin gizliliğinin bu aşamadan sonra sağlanamayacağı anlaşıldığından yapılmıştır.

Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.