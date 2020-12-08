Şeker fabrikalarında asıl yükü çeken mevsimlik işçiler 25 yıldır kadro bekliyor

08 Aralık 2020 Salı, 06:00

Şeker fabrikalarındaki mevsimlik işçiler yıllardır kadro beklerken hükümet oyalamaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu işçilerin ne zaman kadroya alınacağına, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’den gelen bilgi ile yanıt verdi. Neredeyse her ay bir “torba yasa” teklifini Meclis’e sunan hükümetin, mevzuat değişikliğini kolayca yapabilecekken yanıtında, diğer kurumlarda çalışan geçici işçileri de ilgilendiren sorunun çözümü için yasal düzenleme gerektiğinin belirtilmesi şaşkınlık yarattı.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, pandemide şeker fabrikalarının stratejik öneminin bir kez daha anlaşıldığını bildirdi. Fabrikalarda üretimin asıl yükünü çekenlerin mevsimlik işçiler olduğunu belirten Turan, buna karşın 20-25 yıldır kadro hayali kuran işçilerin sorunlarının çözülmediğini vurguladı.

Turan, hükümetin iş barışını bozacağı için şeker fabrikalarında mevsimlik işçilerin kadro sorunu çözülmeden dışarıdan yeni işçi alınmayacağına dair sözüne karşın 1500 işçi alımı yapıldığını kaydetti. Turan, usta seviyesindeki 20-25 yıllık mevsimlik işçilerin kadro sorununun çözülmemesinin, fabrikalarda üretim ve iş barışını tehlikeye attığı gibi ciddi bir mağduriyet de yarattığını dile getirdi.

Turan, “Mevsimlik işçilerin kadro sorununun çözülmesi için planlamanız nedir” sorusunu yöneltti. Pakdemirli, önergeye Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ aracılığıyla yanıt verdi. Yanıtta şöyle denildi: “Mevsimlik işçilerin kadro sorunuyla ilgili işlemler, diğer kamu kuruluşlarında çalışan geçici işçileri de ilgilendirdiğinden yasal düzenleme gerektirmektedir. Şirketimiz çalışanları genel müdür de dahil olmak üzere fabrikalarımızda geçiçi işçilerimizle devamlı görüşme halinde olup çalışanları bilgilendirerek üretim ve iş barışı ile ilgili sorun yaşanmamasına özen göstermektedir.”