Şeker fabrikalarında asıl yükü çeken mevsimlik işçiler 25 yıldır kadro bekliyor
AKP hükümetinin şeker fabrikalarındaki mevsimlik işçilere söz vermesine karşın 25 yıldır kadro yapılmadı. Sorunu Meclis’e taşıyan HDP’li Turan, hükümetin 1500 yeni işçi aldığını hatırlattı.
Şeker fabrikalarındaki mevsimlik işçiler yıllardır kadro beklerken hükümet oyalamaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu işçilerin ne zaman kadroya alınacağına, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’den gelen bilgi ile yanıt verdi. Neredeyse her ay bir “torba yasa” teklifini Meclis’e sunan hükümetin, mevzuat değişikliğini kolayca yapabilecekken yanıtında, diğer kurumlarda çalışan geçici işçileri de ilgilendiren sorunun çözümü için yasal düzenleme gerektiğinin belirtilmesi şaşkınlık yarattı.
HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, pandemide şeker fabrikalarının stratejik öneminin bir kez daha anlaşıldığını bildirdi. Fabrikalarda üretimin asıl yükünü çekenlerin mevsimlik işçiler olduğunu belirten Turan, buna karşın 20-25 yıldır kadro hayali kuran işçilerin sorunlarının çözülmediğini vurguladı.
Turan, hükümetin iş barışını bozacağı için şeker fabrikalarında mevsimlik işçilerin kadro sorunu çözülmeden dışarıdan yeni işçi alınmayacağına dair sözüne karşın 1500 işçi alımı yapıldığını kaydetti. Turan, usta seviyesindeki 20-25 yıllık mevsimlik işçilerin kadro sorununun çözülmemesinin, fabrikalarda üretim ve iş barışını tehlikeye attığı gibi ciddi bir mağduriyet de yarattığını dile getirdi.
Turan, “Mevsimlik işçilerin kadro sorununun çözülmesi için planlamanız nedir” sorusunu yöneltti. Pakdemirli, önergeye Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ aracılığıyla yanıt verdi. Yanıtta şöyle denildi: “Mevsimlik işçilerin kadro sorunuyla ilgili işlemler, diğer kamu kuruluşlarında çalışan geçici işçileri de ilgilendirdiğinden yasal düzenleme gerektirmektedir. Şirketimiz çalışanları genel müdür de dahil olmak üzere fabrikalarımızda geçiçi işçilerimizle devamlı görüşme halinde olup çalışanları bilgilendirerek üretim ve iş barışı ile ilgili sorun yaşanmamasına özen göstermektedir.”
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret 4 bin 500 lira oldu
- İmamoğlu, ilk yolsuzluk dosyasını yargıya taşıdı
- Çin'e gönderilen trenden 'Rayların Fatih'i çıktı
- Yavaş'ın talebi aylar sonra onay aldı: Süreç başlıyor
- CHP'li belediyelerden asgari ücret kararı
- Ali Babacan'dan Perinçek'i kızdıracak mesaj
- DİSK asgari ücret talebini açıkladı
- İslamcı Nazizmin boğduğu Müslüman
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Müjdeli bir konuşma oldu
- '3 katrilyonluk yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik'
Video Haberler
- Boy uzatma ameliyatları neden tercih ediliyor?
- Oyun oynarken depreme böyle yakalandı
- Antalya'da hissedilen deprem anı kamerada
- Helikopter motor teslim töreninde kriz
- 1 liraya satın alabilmek için saatlerce beklediler
- Rusya'da koronavirüse karşı aşılama başladı
- Çocuklarıyla beraber yanarak can verdi
- 25 yıl sonra mesleğine döndü, koronavirüse yenik düştü
- Deniz ve Mahir dolduruşa geldi; kulaklarını çektim
- AKP'li vekilden Meclis'te alkış alan konuşma
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret 4 bin 500 lira oldu
- İmamoğlu, ilk yolsuzluk dosyasını yargıya taşıdı
- Çin'e gönderilen trenden 'Rayların Fatih'i çıktı
- Yavaş'ın talebi aylar sonra onay aldı: Süreç başlıyor
- CHP'li belediyelerden asgari ücret kararı
- Ali Babacan'dan Perinçek'i kızdıracak mesaj
- DİSK asgari ücret talebini açıkladı
- İslamcı Nazizmin boğduğu Müslüman
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Müjdeli bir konuşma oldu
- '3 katrilyonluk yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik'