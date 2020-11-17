Şeker, körlük yapabilir

17 Kasım 2020 Salı, 12:19

Diyabet yani şeker hastalığı gözün tüm katmanlarını etkileyerek zarar verebiliyor. Göz yaşı yetersizliği, katarakt, göz tansiyonu, kas kazlarının sinirlerini tutarak göz felçleri ve görme sinirinde kuruma yapabilen şeker hastalığına ilişkin bilgi veren Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Durlu, “Ülkemizde en az 10 milyon şeker hastası olduğu bilindiğinden en az 3 milyon diyabetlinin göz sorunu olduğu tahmin edilmektedir. Şeker hastaları retina konusunda uzman göz hekimine zamanında başvurmazsa veya geç başvurduğunda, retina ve sarı nokta hasarı kalıcı görme kaybına neden olabilir” uyarısında bulundu.

Doç. Dr. Yusuf Durlu ile şeker hastalarında yaşanabilecek göz problemlerini konuştuk. Durlu, şeker hastalarında ortaya çıkabilecek göz problemlerini “Aslında şeker hastalığı gözün tüm katmanlarını etkileyebilir. En sık etkilenen retina (ağ tabaka) ve makuladır (sarı nokta). Retina damarlarını etkileyerek kanama ve yeni damar oluşumlarına yol açabilir. Sarı noktada ise ödem (kalınlaşma) yapabilir. Bunların dışında şeker hastalığı, göz yaşı yetersizliği, katarakt, göz tansiyonu, göz kaslarının sinirlerini tutarak göz felçleri, görme sinirinde kuruma yapabilir” diye anlattı. Şeker hastaları retina konusunda uzman göz hekimine zamanında başvurmaması veya geç başvurduğunda, retina ve sarı nokta hasarının kalıcı görme kaybına neden olabileceği uyarısında bulunan Durlu, hastaların dikkat etmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

“Şeker hastalığı tanısı konulduğunda damlalı göz dibi muayenesi ilk yapılması gerekenlerin başında gelmelidir. Hastalar, kan şekerini kontrol altına almalı ve Hemoglobin A1c’yi 7’nin altında tutmalıdır. Göz tutulumunu azaltmak için sigara ve alkolün bırakılması gerekir. Diyabet hastalığında sık görülen hipertansiyon, kansızlık, kalp ve böbrek hastalıkları uygun bir şekilde tedavi edilmelidir. Tip I hastalarında retina hastalığı daha hızlı gelişebilir.”

YILDA BİR KEZ GÖZ HEKİMİNE GİDİN

Şeker hastalarının yılda bir kez göz doktoruna gitmesi gerektiğini söyleyen Durlu “Eğer, retina damarlarında değişiklik, kanama ve sarı noktada ödem varsa altı ayda bir, göz dibindeki hastalığın durumuna göre bu süre daha erkene çekilebilir. Her 3-4 diyabetli hastanın birisinde diyabete bağlı göz hastalığı görülebilmektedir. Ülkemizde en az 10 milyon şeker hastası olduğu bilindiğinden en az 3 milyon diyabetlinin göz sorunu olduğu tahmin edilmektedir” diye konuştu.

IŞIK ÇAKMASI VE EĞRİ GÖRME

Diyabet hastalarının beslenme tarzının metabolizma uzmanı ve diyetisyen tarafından düzenlenmesi gerektiğine dikkat çeken Durlu “Kan şekerinin yemek sonrası aşırı yükselmesi veya düşmesi engellenmelidir. Özellikle kan şekerinin aşırı düşmesiyle sarı nokta kalınlaşması arasında ilişki vardır” değerlendirmesini yaptı.

Durlu, özetle şunları söyledi:

“Göz yakınması olmayan diyabetik hastaların da retina damarlarında sorun olabilir. Bu nedenle tüm diyabetik hastalarda damlalı göz dibi muayenesinin yapılması çok önemlidir.Diyabetik hastalar en çok göz önünde örümcek ağları/siyah noktalar, ışık çakması, görme azalması ve eğri görmeden yakınmaktadır. Son yıllarda gözde geliştirilen ilaçsız anjiyo (OKTA) yöntemi, şeker hastalarının retina damarlarındaki sorunu çok erken dönemde saptayabilmektedir. OKTA yöntemi sırasında ilaç zerk edilmediğinden hiçbir yan etkisi yoktur, hassastır ve tedaviye yanıtı etkin şekilde verir. Şeker hastalarında retina ve sarı nokta hastalığı erken dönemde saptanırsa, gerektiğinde yapılacak argon lazer ve iğne tedavilerindeki başarı oranı çok yüksektir. Bu nedenle, şeker hastalarının retina konusunda uzman göz hekimine başvurmaları için göz şikayetinin ortaya çıkmasını beklememeleri, periyodik aralıklarla damlalı göz dibi muayenesi olmaları gerekmektedir.”

KONTROLSÜZ HASTALARA LAZER YAPILMAZ

“Diyabet hastaları göz için lazer gibi ameliyatları olabilir mi?” sorumuza Doç. Durlu, şu yanıtı verdi: “Kontrolsüz diyabet hastalarında miyopi, hipermetropi veya astigmat gibi kırma kusurlarında uygulanan excimer lazer ameliyatları yapılamaz. Eğer diyabet kontrol altındaysa, damlalı göz dibi muayenesi sonucu retina damarlarında/sarı noktada hiçbir sorun saptanmadıysa ve gözün yapısına göre göz uzmanı excimer lazere karar verebilir.”