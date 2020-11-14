Prof. Dr. Özkan: "Covid-19 şeker hastalığı kontrolünü zorlaştırıyor"

14 Kasım 2020 Cumartesi, 10:26

Prof. Dr. Behzat Özkan, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Covid-19 ile diyabet hastalığı ilişkisini değerlendirdi.

Enfeksiyonların insüline karşı direnç oluşturduklarını belirten Prof. Dr. Özkan, Covid-19'un da diğer enfeksiyonlar gibi kan şekeri yüksekline yol açtığını aktararak şöyle konuştu:

"Covid-19 şeker hastalığı kontrolünü zorlaştırıyor. Bir diyabet hastası Kovid teşhisi konmadan önce günde 2 kere şekerini ölçüyorsa teşhis konduktan sonra günde 4 kere şekerini ölçmeli. Kan ölçülen kan şekeri düzeyine göre insülin doz ayarlaması lazım. Bazen kan şekerini normale getirmek için günlük aldığı insülin oranı yüzde 10 20 ya da daha fazla arttırılması gerekebilir. Bir diyabet hastası Kovid-19 sürecinde daha çok iştahsızlık hisseder ki normal bir diyabetik hastanın karbonhidrat ihtiyacı yüzde 50 iken, Covid-19 hastalığı sürecinde bu oranın hastanın iştah durumuna göre yüzde 70'lere kadar arttırması gerekebilir."

Diyabetle mücadelenin dengeli beslenme ve hareketle ilişkili olduğunu anlatan Özkan, hazır hızlı yemekler yerine ev yemeklerinin tercih edilmesi gerektiğini, düzenli sporun şeker hastalığıyla mücadelede çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.