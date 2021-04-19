Şeker tüketimini kesmek için 7 adım
Şeker, hayatımızın en önemli besinlerinden birisi ama sanıldığının aksine vücut için bir faydası yok. Bir bağımlılık olarak görülen şekerin zararları vücudun birçok noktasına etki ediyor. Üç önemli zehirden biri olarak sayılan ve insan vücudu için birçok zararlı maddeyi içinde barındıran şeker tüketimini sınırlandırarak şekerin zararlarına karşı vücudunuzu koruyabilirsiniz. İşte şeker tüketimini azaltmanın 7 yolu...
Günümüzde hemen her gıdanın içinde yoğun olarak kullanılan ve tüketimi giderek artan işlenmiş şeker, yiyecek ve içeceklere sadece tat vermek için kullanılıyor. İnsan vücuduna yararı bulunmayan işlenmiş şeker, başta obezite olmak üzere, kalp, diyabet ve dolaşım problemlerinin ana kaynağı olarak anılıyor. Rafine şeker tüketimi; kilo aldırmanın yanı sıra insülin direnci ve kardiyovasküler hastalıkların riskini artırıyor. Aynı zamanda bilişsel işlevi ve hafızayı oldukça fazla etkiliyor.
İşlenmiş şekeri beslenme düzeninizden çıkarmak ürkütücü ve hatta imkansızmış gibi olsa da aslında şeker alımını yavaş yavaş azaltmak mümkün.
İşte şeker tüketimini azaltmanın 7 yolu...
Mısır şurubuna dikkat
Şekeri bırakmak için önce işlenmiş ya da hazır şekeri iyi tanımak gerekir. Şeker; doğal şekerler ve işlenmiş (rafine) şekerler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Özellikle son yıllarda gıdalarda ve içeceklerde bulunan ve doğal olmayan yüksek fruktozlu mısır şurubu türlerinden uzak durmak sağlık açısından önem taşımaktadır.
Atıştırmalık anlayışını değiştirmek
Günümüzde birçok insan gün içinde vakit bulamadığı anlarda açlık halini gidermek için tercihini şekerli gıdalardan yana kullanmaktadır. Bu şekerli gıdalar yerine, doğal olan ve vücuda fayda sağlayacak olan gıdalar tercih edilmelidir. Örneğin, işlenmiş şeker içeren gıdalar yerine elma, portakal, kurum üzüm, fındık, fıstık gibi besinlerin tüketilmesi şeker ihtiyacını fazlasıyla karşılamaktadır.
Mutfaktan uzak tutmak
Şekeri günlük hayattan çıkarmanın en iyi yollarından biri mutfağa sokmamaktır. Mümkünse şeker içeren soslar, gazlı ve şekerli içecekler gibi yapay şekerli tüm ürünler mutfaktan uzaklaştırılmalıdır. Bunlar yerine daha sağlıklı doğal besinler tercih edilmelidir.
Protein tüketmek
Kan şekerinin düştüğü durumlar sadece şeker tüketimiyle alakalı değildir. Protein tüketmek de kan şekerini dengelemenin en iyi yollarından biridir. Kırmızı et, beyaz et, yumurta, süt ürünleri ve baklagiller gibi protein bakımından zengin olan besinleri tüketmek de şekere yönelimi azaltacaktır.
Tatlandırıcıdan uzak durmak
Şeker tüketimini bırakmak isterken başka bir şeker türü olan yapay tadlandırıcılara yönelmek sıkça yapılan hatalardan biridir. Tatlandırıcıların da vücüda yarar sunmadığı ve zararlı olduğu unutulmamalıdır.
Bol bol su içmek
İşlenmiş şekeri vücuttan atmanın en iyi yollarından biri bol bol su içmektir. Vücuttaki zararlı maddeleri temizleyen su, şeker ve tuz gibi maddeleri de temizleyerek yapay olan gıda bağımlılığından uzak tutar.
Serotonin salgılanmasını sağlamak
Mutluluk hormonu olarak adlandırılan serotonin, insülinin salgılanmasını kontrol altına alarak, kandaki şeker miktarını dengeler. Dolayısıyla mutluluk veren işlerle uğraşmak, yeni hobiler edinmek ve egzersiz yapmak da vücut için önemli faydalar sağlar.
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