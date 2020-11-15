Şekerli mi, köpüklü mü kahvenizi nasıl alırdınız?
Bugün, "40 yıl hatırı kalsın" diye sevilerek tüketilen Türk Kahvesi, artık son teknoloji makinelerle pişiyor. Közde gibi pişiren de var, bol köpüklü yapan da.
Zincir markalardan ev içi tüketime, makine üreticilerinden kahve ekipmanlarına kadar pek çok farklı alanı kapsayan kahve pazarı ciddi bir büyüklüğe ulaştı. Özellikle koronavirüs döneminde insanların eve kapanması ve uzaktan çalışmayla eve alınan kahve makineleri sayısı da hızla artıyor. Araştırmalara göre, son dönemlerde tüm küçük ev aletleri pazarının büyümesinin yaklaşık yüzde 25’ini Türk kahve makineleri oluşturuyor.
Pazarın büyümesinde Arçelik’in 2004 yılında geliştirdiği Türk kahvesi makinesi Telve’nin büyük katkısı oldu. Devamında Arzum, Fakir, Tefal, Karaca, Korkmaz, Schafer gibi markalar da bu alana yatırımlar yapmaya başladı ve her geçen gün pazara son teknoloji ürünler sunuluyor. Bu hafta bol köpük, közde pişmiş tadı veren son model Türk kahvesi makinelerini derledik.
ARÇELİK YENİ TELVE
Türkiye’nin ilk Türk kahvesi makinesini üreten Arçelik, siyah-bakır renkleri, ince görünümüyle Telve’yi yeniden tasarladı. Arçelik Yeni Telve, 6 kişilik kapasitesi ve indüksiyon teknolojisi ile 3 boyutlu pişirme yaparak, kömür ateşinde pişirilen kahve lezzetini yakalıyor. Bu teknolojide kolay temizleme imkânı da bulunuyor. CooksensePro® teknolojisiyle kahveler her fincanda aynı köpük miktarıyla paylaştırılıyor. Dokunmatik kontrol paneli bulunan cihazda 1.5 litrelik su tankı ve paslanmaz çelik var.
ARZUM OKKA
Arzum Okka Türk Kahvesi Makinesi, Türk kahvesi kültüründen ilham alınarak tasarlandı. Suyu otomatik olarak pişirme haznesine aktaran ve kahveyi doğrudan fincana servis eden Arzum Okka, kendi kendini temizleme özelliği ile pratik bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Arzum Okka’nın karıştırma teknolojisi sayesinde pişerken yavaş yavaş karışan Türk kahvesi, bol köpüklü pişiyor. Her seferinde Türk kahvesinin köpüğünü fincanlara eşit olarak dağıtan Arzum Okka, yavaş pişirme seçeneğiyle de közde Türk kahvesi imkanı sunuyor. Cihazın fiyatı ise 2 bin 499 TL.
FAKİR KAAVE STEEL
Fakir Hausgeräte’nin yeni Türk kahvesi makinesi çelik hazneli Kaave Steel tüketiciyle buluştu. Cezvede pişirme yöntemi esasına dayanan ve aynı lezzetin yakalanması amacıyla tasarlanan Fakir Kaave Steel, taşmayı önleyen patentli Luminasense teknolojisiyle geliştirildi. Tek seferde 4 fincan kahve kapasitesine sahip cihaz Violet, Rouge ve Rosie olmak üzere üç farklı renkte tasarlandı.
TEFAL KÖPÜKLÜM
Tefal geçen yıl ilk otomatik Türk Kahve makinesi olan Köpüklüm’ü piyasaya sundu. Geçen mayıs ayında da Köpüklüm Compact serisinin tanıtımı yapıldı. Tek seferde 4 fincan kahve yapabilen Köpüklüm’de kahvenin taşmasını önleyen akıllı sensör teknolojisi kullanılıyor. Ayrıca sesli ve ışıklı uyarı sistemleri de kahve hazır olur olmaz kullanıcıyı uyarıyor. Üründe çift yönlü kahve dökme ağzı bulunuyor.
KARACA HATIR
Karaca közde Türk kahvesi, sütlü Türk kahvesi, sütlü sıcak çikolata ve sütlü hazır kahve yapabilen yeni Hatır'ı piyasaya sundu. Yeni Hatır ile sütlü Türk kahvesi de sevenleriyle buluşurken közde Türk kahvesi de artık evde yapılıyor.
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