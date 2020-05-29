Seks fantezisi için ellerinde palalarla yanlış eve giren iki kişiden biri aklandı

29 Mayıs 2020 Cuma, 13:38

Getty Images Adı açıklanmayan bir erkek, "elleri bağlı ve yarı çıplak olarak süpürgeyle okşanma" fantezisi için Facebook üzerinden iki adamla anlaştı.

Avustralya'nın New South Wales eyaletinde, seks fantezisi için eve çağrılan ancak ellerindeki palalarla sabah 06.15'te yanlış eve giren iki adamdan biri mahkemede aklandı.

Avustralya medyasında yer alan haberlere göre, olay Griffith kentinde geçen Temmuz'da yaşandı.

Adı açıklanmayan bir erkek, "elleri bağlı ve yarı çıplak olarak süpürgeyle okşanma" fantezisi için Facebook üzerinden iki adamla anlaştı.

Mahkeme kayıtlarına göre eve çağrılan kişilere 5.000 Avustralya doları (yaklaşık 3.300 ABD doları) teklif edildi.

Adres değişikliği

Ancak bu kişi başka bir yere taşındı ve yeni adresini Facebook'ta güncellemesine karşın, bunu fantezisi için anlaştığı adamlara bildirmedi.

İki adam, 14 Temmuz'da eski adrese gitti. Uykusunda sesler duyan ev sahibi, uyku maskesini çıkardığında yatağının ucunda iki kişinin ellerinde palalarla beklediğini gördü.

Adamlar, "Kevin, sen misin?" diye sordu. Terrence Leroy adlı kişi, paniğe kapılan ve çığlık atan ev sahibinden özür dilerken, diğeri bu adamla el sıkıştı.

Ev sahibi, adamlar gittikten sonra polisi aradı.

Adamlar bu sırada müşterilerini arayıp kapıda kendilerini bekleyen bir araçla yeni adrese gitti.

Polis bu kişileri, müşterileriyle kahvaltı yaparken buldu. Polis araçta bulunan palalara el koyarken, adamlara başkasının evine silahla girmek suçundan dava açıldı.

Avukatı duruşmada, Leroy'un kötü bir niyeti olmadığını ve bunun "yarı çıplak olarak süpürgeyle okşanma fantezisi olan bir kişiyle yapılmış ticari bir anlaşmadan" ibaret olduğunu palaların da fantezi için getirildiğini söyledi.

Yargıç, saldırı kastı olmadığına kanaat getirerek Leroy'u akladı. Diğer kişiyle ilgili davanın akıbeti bilinmiyor.