Sektörel güven endeksleri açıklandı

TÜİK: Güven endeksi eylülde hizmet sektörlerinde yükselirken, perakende ticaret ve inşaat sektöründe düştü.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2020 Perşembe, 10:16
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