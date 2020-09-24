Sektörel güven endeksleri açıklandı
TÜİK: Güven endeksi eylülde hizmet sektörlerinde yükselirken, perakende ticaret ve inşaat sektöründe düştü.
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