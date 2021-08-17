Sel felaketinde çöken apartmanın müteahhidi hakkında flaş gelişme!

17 Ağustos 2021 Salı, 16:58

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan' ın İstanbul Esenyurt'ta gözatına alındığı bildirildi.

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AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; sel nedeniyle 3 ilde toplam can kaybı sayısı 77'ye yükseldi. Toplam kayıp ihbarı sayısı ise 34. Sel bölgesinde haklarında kayıp ihbarında bulunulanlar için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yaraların bir an önce sarılması için Türkiye'nin farklı illerinden getirilen yüzlerce iş makinesi aralıksız çalışırken, diğer yandan da hasarlı olan ve yıkılması planlanan yan binada yaşayan vatandaşlar, eşyalarını sırtlayarak yıllardır yaşadıkları evi terk etmek zorunda kaldı.

