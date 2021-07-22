Sel felaketleri sürüyor: Meteoroloji'den 4 bölgeye uyarı

22 Temmuz 2021 Perşembe, 14:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın kuzeydoğusu, (Çorum, Gümüşhane, Bayburt hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve (Isparta hariç) Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ülkenin diğer yerlerinde ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Yağışların Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize ile Artvin ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, Doğu Karadeniz'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

SEL FELAKETLERİ SÜRÜYOR

Artvin'deki sel felaketinde ise bilanço ağırlaşıyor. Yapılan açıklamada, Arhavi ilçesindeki üniversite, hapishane, hastane ve jandarma karakolunun boşaltıldığı aktarıldı.