Selahattin Demirtaş hakkında yeni iddianame: 3 yıla kadar hapsi istendi

23 Eylül 2020 Çarşamba, 17:47

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’a yönelik sözleri nedeniyle 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Demirtaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın nikahın hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmesini eleştirmişti. Avukat Cahit Kırkazak, Demirtaş'ın Kocaman hakkındaki sözlerini Twitter hesabından "Bir zamanlar kimi savcılara zırhlı araçlar bile hediye edildi, yine de yargılanmaktan kurtulamadılar. Elinize tutuşturulan hediye poşetleri sizi yargılanmaktan kurtaramayacaktır” diye aktarmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirtaş’ın bu sözlerine ilişkin 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliyelerini engelleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, geçtiğimiz haftalarda yaptığı lüks tatille gündeme gelmiş, nikahından hemen sonra da Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti. Saray'a giden Başsavcı, Erdoğan'ın Pınarhisar Cezaevinde kaldığı dönemde cezaevi savcısı olduğu ve cezaevinde düzenlenen mangal partisine katılmıştı.

Kocaman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş lehine karar verdiği akşam Erdoğan'la Saray'da bir görüşme gerçekleştirmiş, Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında tutuklama kararı verilen soruşturmayı da başlatan isim olmuştu. Demirtaş, Kocaman'a "Buyursun gelsin, mangal partisi yapalım" sözleriyle tepki göstermişti.