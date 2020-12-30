Selahattin Demirtaş hakkında yeni iddianame hazırlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olayları soruşturması kapsamında Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırladı.
Aralarında HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve eski milletvekillerinin bulunduğu 27’si tutuklu toplam 108 şüpheli hakkında, Kobani olayları soruşturması kapsamındaki iddianame düzenlenerek Ankara 22’inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
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