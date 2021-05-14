Selahattin Demirtaş: Unutmayın! Sizi perişan eden Covid-19 değil, AKP-128’dir
HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Unutmayın! Sizi perişan eden Covid-19 değil, AKP-128’dir. Çünkü devleti komple çaldılar" düşüncesini dile getirdi.
HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından art arda yaptığı paylaşımda, AKP iktidarına yönelik sert ifadeler kullanarak erken seçim çağrısı yaptı.
"Bu mafya düzeninden bir an önce kurtulmak için her yerde yüksek sesle erken seçim isteyin" diyen Demirtaş'ın paylaşımları şöyle:
"HİÇ Mİ UTANMIYORLAR?"
- Merhabalar, nasılsınız? Yoksulluktan intihar noktasına gelmiş olan halkı düşündükçe hapishane yemeği bile boğazıma diziliyor. Lüks saraylarda 3-5 maaşla zevk ve sefa içinde yaşayanlar hiç mi utanmıyorlar?
- Unutmayın! Sizi perişan eden Covid-19 değil, AKP-128’dir.
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"ÇÜNKÜ DEVLETİ KOMPLE ÇALDILAR"
- Yolsuzluk demek devletten bir miktar çalmaktır. Bunların yaptığına yolsuzluk demek yetersiz kalır. Çünkü devleti komple çaldılar. Bu yüzden yoksulsunuz, işsizsiniz ve yardım alamıyorsunuz güzel kardeşlerim.
"YÜKSEK SESLE ERKEN SEÇİM İSTEYİN"
- Hiçbirimiz bunu hak etmiyoruz. Merak etmeyin, el ele vereceğiz, hep birlikte düzlüğe çıkacağız. Bu mafya düzeninden bir an önce kurtulmak için her yerde yüksek sesle erken seçim isteyin. Örgütlenin ve umutlu olun. Kazanacağız, içiniz rahat olsun. Selamlar, sevgiler.
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