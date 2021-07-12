Selahattin Demirtaş'tan aşı çağrısı: Söylentilere inanmayın, bilime güvenin
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aşı olma oranının düşük olduğu illerle ilgili "Aşı olmaktan endişe duyan tüm halkımızdan özel ricamdır, așınızı mutlaka yaptırın" çağrısı yaptı.
Edirne F Tipi Cezaevi'nde yaklaşık 5 yıldır tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bazı illerde ilgili aşı olma oranının halen oldukça düşük olması üzerine bir çağrıda bulundu.
Demirtaş'ın Twitter üzerinden paylaşılan çağrı açıklamasında şöyle denildi:
"Özellikle bazı şehirlerimizde aşı olma oranı çok düşükmüş. Aşı olmaktan endişe duyan tüm halkımızdan özel ricamdır, a?ınızı mutlaka yaptırın. Söylentilere inanmayın, bilime güvenin."
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