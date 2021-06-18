Selahattin Demirtaş'tan HDP'ye silahlı saldırı açıklaması
HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin İzmir İl Binası'na yapılan ve Deniz Poyraz'ın ölümüne neden olan kanlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Demirtaş paylaşımları öncesi Twitter'dan profil fotoğrafını da kararttı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, İzmir'de yapılan kanlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "provokasyonların önüne geçilmesi için" çağrıda bulunarak, "Failleri tanıyoruz, amaçlarını biliyoruz. O halde öfkeye yenilmeyecek ve demokratik mücadelemizden, barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.
Demirtaş'ın açıklaması şöyle:
Alçakça katledilen Deniz arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailemize ve halkımıza baş sağlığı diliyorum. Acımız çok büyük ama direncimiz ve umudumuz da çok büyük.
Failleri tanıyoruz, amaçlarını biliyoruz. O halde öfkeye yenilmeyecek ve demokratik mücadelemizden, barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Provokasyonların önüne geçmenin yolu, demokrasi mücadelesini ve dayanışmayı büyütmektir.
Tüm bu alçaklıkların hukuk önünde hesabının sorulacağı barış toplumunu ve özgür yarınları hep birlikte sağlayacağız. Hepimizin başı sağ olsun.
Art arda 3 paylaşım yapan Demirtaş'ın profil fotoğrafını karattığı görüldü.
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