Hüda Kaya'dan "Onur Gencer'i SADAT eğitti" iddiası
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP İzmir İl Binası'na silahlı saldırı düzenleyen Onur Gencer'in SADAT'tan eğitim aldığını öne sürdü.
HDP'nin İzmir İl Binası'na düzenlenen silahlı saldırıda Deniz Poyraz isimli partili yaşamını yitirdi. Saldırıya siyasilerden sert tepkiler dile getirildi.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan HDP'li Kaya çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Hüda Kaya, kanlı saldırının failin olan Onur Gencer'in Suriye'de SADAT tarafından eğitildiğini öne sürdü.
Yol TV'ye açıklama yapan Kaya, ''Bunu yine bir sarhoş, deli olarak yansıtacaklardı ki bu kişinin SADAT tarafından Suriye'de silahlı eğitimden geçirilmiş biri olduğunu öğrendik'' ifadelerini kullandı.
Kaya'nın açıklamaları şöyle:
"Bunu bir sarhoş, bir bilinçsiz, bir deli gibi yansıtmaya çalışacaklardır. Fakat araştırmalarımız sonucunda bu kişinin bilgilerine ulaştık. Ve SADAT tarafından Suriye'de silahlı eğitimden geçirilmiş, ülkücü işaretleriyle poz veren, elinde çeşitli silahlarla poz veren, profilinde bunları paylaşan ve insanlık dışı küfürlerle HDP'lileri, Kürtleri, Alevileri, muhalif çevreleri hedef haline getiren paylaşımlarını tespit ettik. Bu AKP'nin yetiştirdiği gençliğin ta kendisidir."
SADAT NEDİR?
SADAT (Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) 28 Şubat 2012 tarihinde kuruldu. Şirketin kuruluş içeriğinde, uluslararası alanda askeri ve iç eğitim, savunma danışmanlığı ve mühimmat alımı gibi hizmetler yer alıyor.
SADAT'ın kurucusu ise 1996 yılında irticai faaliyetlerden dolayı TSK'den emekli edilen Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi idi.
Şirketin belirttiği misyonda ise "Silahlı Kuvvetlerin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonu, iç güvenlik ve savunma alanında stratejik danışmanlık, iç güvenlik ve askeri eğitim ile donatım alanlarında hizmet vererek, İslam Ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayi iş birliği ortamı oluşturmayı ve İslam Dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak da Dünya Süper Güçleri arasındaki hak ettiği yerini almasına yardımcı olmaktır" ifadeleri yer alıyordu.
Öte yandan Adnan Tanrıverdi, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı olarak atanmıştı. “Mehdi gelecek” açıklamalarının ardından 2020 Ocak ayında istifa etmişti.
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